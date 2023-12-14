Samsung Galaxy S24 против Google Pixel 8: прямое сравнение

Долгожданный выпуск серии Samsung Galaxy S24 и уже доступный Google Pixel 8 вызывают у энтузиастов смартфонов восторг. Учитывая слухи об утечках и конкретные характеристики, давайте сравним два флагманских устройства, чтобы увидеть, как они соотносятся друг с другом.

Судя по дизайну и дисплею, Pixel 8 претерпел более заметные изменения по сравнению со своим предшественником. Благодаря округлым формам и более высокому соотношению сторон он похож на Galaxy S23 и, возможно, на Galaxy S24. Pixel 8 имеет полированную стеклянную заднюю панель и матовую алюминиевую рамку, а культовая панель камеры занимает видное место в верхней трети телефона.

С другой стороны, ожидается, что Galaxy S24 принесет скорее усовершенствование, чем переосмысление. Он может похвастаться меньшими рамками, чуть большим экраном и более плоскими сторонами. Утечка рендеров указывает на дизайн с более жесткими линиями, похожий на недавний iPhone 15. Ожидается, что устройство Samsung будет доступно в различных цветовых вариантах, включая черный оникс, серый мрамор, кобальтовый фиолетовый и янтарно-желтый.

Переходя к техническим характеристикам, по слухам, Galaxy S24 будет оснащен 6.2-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+. Ожидается, что он будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400. Между тем, Pixel 8 оснащен 6.2-дюймовым OLED-дисплеем Actua с разрешением Full HD+. Он оснащен чипсетом Google Tensor G3.

Что касается камер, по слухам, Galaxy S24 будет иметь основную камеру на 50 МП, сверхширокую камеру на 12 МП и телеобъектив на 10 МП. Pixel 8, с другой стороны, оснащен основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, камерой на 12 МП и фронтальной камерой на 10.5 МП.

Что касается цены и доступности, Pixel 8 уже доступен на рынке по цене от 699 долларов за модель на 128 ГБ и от 759 долларов за вариант на 256 ГБ. Что касается Galaxy S24, слухи предполагают его выпуск в январе со стартовой ценой в 799 долларов за модель на 128 ГБ и 859 долларов за вариант на 256 ГБ.

В заключение отметим, что и Samsung Galaxy S24, и Google Pixel 8 предлагают впечатляющие характеристики и возможности. В конечном итоге выбор между ними будет зависеть от личных предпочтений и лояльности к бренду. Энтузиастам смартфонов придется дождаться официального выпуска Galaxy S24, чтобы увидеть, оправдает ли он шумиху.