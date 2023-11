По слухам, в телефонах Samsung Galaxy S24 появится ярлык камеры Instagram на экране блокировки

By

В сообщениях говорится, что будущие телефоны Samsung Galaxy S24 могут иметь удобный ярлык для камеры Instagram на экране блокировки. Хотя эта информация не была официально подтверждена Samsung, скриншот, опубликованный Алессандро Палуцци в популярной социальной сети X, демонстрирует эту захватывающую возможность.

Традиционно на экране блокировки, за некоторыми исключениями, разрешалось размещать только системные приложения, такие как музыка, погода, будильники и программы. Однако, если эти слухи подтвердятся, добавление виджета социальных сетей может стать значительным изменением, привнесенным One UI 6.1, ожидаемым новым обновлением пользовательского интерфейса, которое, как ожидается, дебютирует вместе с серией Galaxy S24.

Согласно предположениям, пользователи увидят всплывающее окно при первом открытии Instagram на своих устройствах Galaxy S24. Это всплывающее окно, скорее всего, запросит разрешение на доступ к камере Instagram. Предполагается, что после предоставления доступа появится средняя кнопка с надписью «Дополнительные параметры…», предоставляющая пользователям ряд дополнительных настроек и ярлыков, связанных с камерой Instagram.

Хотя включение ярлыка Instagram на экран блокировки можно рассматривать как небольшое удобство, оно отражает стремление Samsung улучшить пользовательский опыт и удовлетворить растущие потребности энтузиастов социальных сетей. Включив эту функцию, Samsung может предоставить пользователям простой и эффективный способ доступа к своей камере Instagram прямо с экрана блокировки, устраняя необходимость дополнительных действий для захвата и обмена моментами.

Часто задаваемые вопросы

1. Будет ли эта функция доступна на всех моделях Samsung Galaxy S24?

На данный момент нет официальной информации о том, какие именно модели Galaxy S24 будут включать ярлык камеры Instagram на экране блокировки. Для получения конкретных подробностей рекомендуется дождаться официальных объявлений или релизов продуктов.

2. Можно ли настроить эту функцию для включения других приложений социальных сетей?

Подробности о параметрах настройки виджета социальных сетей на экране блокировки пока не раскрыты. Еще неизвестно, предоставит ли Samsung пользователям возможность добавлять ярлыки для других социальных сетей или эта функция останется эксклюзивной для Instagram.

3. Совместим ли One UI 6.1 только с серией Galaxy S24?

Хотя в статье упоминается, что One UI 6.1 может сопровождать серию Galaxy S24, это не обязательно означает, что новое обновление пользовательского интерфейса будет эксклюзивным для этих устройств. Samsung часто выпускает обновления программного обеспечения на нескольких устройствах, поэтому вполне вероятно, что другие совместимые модели также могут получить обновление One UI 6.1.