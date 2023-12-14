Samsung представляет впечатляющую линейку ноутбуков Galaxy Book 4 с расширенными функциями

Согласно недавним утечкам, Samsung собирается выпустить долгожданную линейку ноутбуков серии Galaxy Book 4 завтра, 15 декабря. Южнокорейский сайт Enews Today случайно опубликовал новость раньше запланированного срока, но доказательства все еще можно найти благодаря в веб-кеш Google. Серия Galaxy Book 4 будет включать три модели: Galaxy Book 4 Ultra, Galaxy Book 4 Pro и Galaxy Book 4 Pro 360.

Все три модели будут оснащены впечатляющими сенсорными экранами 3K AMOLED с частотой 120 Гц и антибликовым покрытием. Модели Ultra и 360 будут иметь 16-дюймовый экран, а модель Pro также будет предлагать 14-дюймовый вариант. Samsung впервые для бренда оснастила эти ноутбуки процессорами Intel Core Ultra со встроенными NPU. Кроме того, будет доступна базовая графика Intel Arc.

Флагманский Galaxy Book 4 Ultra предоставит пользователям возможность выбирать между графическими процессорами GeForce RTX 4050 или 4070, что подойдет тем, кто ищет высокопроизводительные графические возможности. Компания также включает отдельный чип безопасности Knox для повышения мер безопасности.

Что касается программного обеспечения, Samsung представила уникальную функцию, которая позволяет пользователям начинать редактирование видео на своих смартфонах или планшетах и ​​легко продолжать работу на ноутбуках Galaxy Book 4. Кроме того, новая функция Photo Remaster автоматически заменит изображения с низким разрешением альтернативами с более высоким разрешением для улучшения визуального качества.

Ожидается, что стартовая цена Galaxy Book 4 Pro составит примерно 1.88 миллиона вон (около 1,145 фунтов стерлингов), а цена Galaxy Book 4 360 — 2.59 миллиона вон (около 1,578 фунтов стерлингов). Стартовая цена Galaxy Book 4 Ultra составит 3.36 миллиона вон (около 2,047 фунтов стерлингов).

Как заядлые поклонники предыдущих моделей ноутбуков Samsung, таких как Galaxy Book 3 Pro, Galaxy Book 3 Ultra и Galaxy Book 3 360, мы с нетерпением ожидаем запуска их преемников следующего поколения. Несмотря на утечку подробностей, мы с нетерпением ждем возможности узнать больше об этих впечатляющих ноутбуках во время их официальной презентации завтра.