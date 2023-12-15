Название: Российская хакерская группа начала глобальную атаку с использованием невинных веб-сайтов

Краткое описание: Российская хакерская группа, известная как Star Blizzard, проводит глобальную кибератаку, используя невинно выглядящие веб-сайты для кражи конфиденциальной информации. Эта группа, также известная как Callisto Group/TA446/COLDRIVER/TAG-53/BlueCharlie, нацелена на различные организации, включая научные круги, оборонные, правительственные организации и даже само правительство США. Целенаправленный фишинг — их предпочтительный метод атаки, при котором хакеры специально нацелены на отдельных лиц или группы, которые, по их мнению, обладают ценной информацией или имеют доступ к ней. Эти киберпреступники используют тактику социальной инженерии, например, создают поддельные учетные записи электронной почты, профили в социальных сетях и вредоносные веб-сайты, чтобы обмануть и заманить в ловушку своих жертв. Выдавая себя за доверенных лиц или экспертов, они пытаются установить связь и начать разговор, чтобы завоевать доверие жертвы. Как только связь установлена, хакеры рассылают вредоносные ссылки, замаскированные под такие платформы, как Google Drive или OneDrive, предлагая жертвам ввести свои учетные данные для входа или загрузить вредоносные файлы. После получения этих учетных данных хакеры получают полный доступ к учетным записям жертв и могут использовать украденную информацию в своих целях.

Чтобы защитить себя от хакеров Star Blizzard и подобных киберугроз, пользователям следует проявлять осторожность при переходе по ссылкам из незнакомых или подозрительных источников, особенно в социальных сетях или сетевых платформах. Крайне важно проверить личность отправителей и подтвердить законность вложений или файлов перед их открытием. Использование надежных уникальных паролей для каждой учетной записи в Интернете, их регулярная смена и использование менеджера паролей могут значительно повысить безопасность. Включение двухфакторной аутентификации, когда она доступна, обеспечивает дополнительный уровень защиты. Поддержание программного обеспечения и устройств в актуальном состоянии с использованием последних обновлений безопасности и использование надежного антивирусного программного обеспечения необходимы для устранения уязвимостей и предотвращения кибератак. В случае, если вы станете жертвой кражи личных данных хакерами Star Blizzard, принятие немедленных мер, таких как смена паролей, уведомление поставщиков учетных записей, проверка финансовой отчетности и использование служб защиты от кражи личных данных, может помочь смягчить дальнейший ущерб и защитить личную информацию.