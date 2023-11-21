Предложение Newegg в Черную пятницу: обновите свой игровой компьютер с помощью мощной видеокарты RTX 4070 Ti

Хотите поднять свой игровой опыт на новый уровень? Newegg имеет выгодную сделку в Черную пятницу на видеокарту MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC, предлагая ее по самой низкой цене всего в 719 долларов.

RTX 4070 Ti — это чудовищная видеокарта, оснащенная 240 ядрами Tensor и 60 ядрами трассировки лучей, обеспечивающая непревзойденную производительность для вашей игровой системы. Благодаря 4-нанометровому техпроцессу TSMC и впечатляющим 35.8 миллиардам транзисторов эта карта обладает серьезным потенциалом.

Одной из особенностей RTX 4070 Ti являются непревзойденные возможности трассировки лучей. Тесты показали, что он превосходит своих конкурентов от AMD и Intel по производительности трассировки лучей. Программное обеспечение NVIDIA DLSS 3, включая последнее обновление 3.5 с функцией Ray Reconstruction, повышает качество трассировки лучей в некоторых играх, обеспечивая еще более захватывающий игровой процесс.

Когда дело доходит до игровой производительности, RTX 4070 Ti не разочаровывает. В нашем комплексном тестировании производительности он продемонстрировал впечатляющие результаты на ультра-настройках при разрешении 4K. Хотите ли вы исследовать обширные открытые миры, участвовать в напряженных многопользовательских сражениях или наслаждаться потрясающими визуально играми, эта видеокарта поможет вам с легкостью сделать это.

Благодаря сделке «Черная пятница» от Newegg сейчас идеальное время для обновления вашего игрового ПК или сборки нового. Не упустите возможность приобрести RTX 4070 Ti по выгодной цене и поднять свои игровые впечатления на новую высоту.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каковы ключевые особенности видеокарты MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC?

О: RTX 4070 Ti имеет 240 тензорных ядер, 60 ядер трассировки лучей, 4-нанометровый техпроцесс TSMC и 35.8 миллиардов транзисторов.

Вопрос: Почему трассировка лучей важна для геймеров?

О: Технология трассировки лучей добавляет реалистичное освещение и отражения в игры, улучшая качество изображения и эффект погружения.

Вопрос: Чем RTX 4070 Ti отличается от своих конкурентов от AMD и Intel?

О: RTX 4070 Ti обеспечивает превосходную производительность трассировки лучей по сравнению с видеокартами AMD и Intel.

Вопрос: Может ли RTX 4070 Ti работать в играх с разрешением 4K?

О: Да, RTX 4070 Ti превосходно работает с разрешением 4K, позволяя геймерам наслаждаться любимыми играми с потрясающей графикой.

Вопрос: Где я могу найти предложение «Черной пятницы»?

О: Вы можете найти предложение на сайте Newegg.