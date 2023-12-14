Новогодний выпуск RTE с участием Патрика Килти и звездного состава

RTE недавно обнародовали захватывающие подробности о своем предстоящем специальном новогоднем шоу Late Late Show. В отступление от традиции культовое ток-шоу впервые выйдет в эфир в воскресенье. Ведущим специального шоу будет талантливый Патрик Килти, который будет вести шоу с 10.15:XNUMX в канун Нового года.

Шоу обещает стать незабываемым, поскольку на съемках Доннибрука к Килти присоединятся множество специальных гостей. Когда часы бьют полночь и 2023 год подходит к концу, шоу Late Late Show стильно откроет 2024 год, создав праздничную атмосферу, которую зрители не скоро забудут.

Недавно выпущенное руководство RTE предоставило более подробную информацию о специальной продукции. Описывая феерию, становится очевидным, что Килти стремится оставить свой след в этом праздновании конца года. Ведущий ток-шоу будет участвовать в беседах с вращающейся дверью специальных гостей, выдвигая на первый план неожиданные появления и знакомые лица. По ходу вечера зрители могут ожидать окончательного прощания с уходящим годом, завершив шоу на задумчивой ноте.

Конкурируя с шоу Грэма Нортона, в котором есть свой собственный новогодний выпуск с участием таких известных гостей, как Эмма Стоун и Марк Руффало, шоу Патрика Килти «Поздно-позднее» стремится очаровать публику своим уникальным шармом и развлечениями.

Настройтесь на RTE One, начиная с 10.15:XNUMX, чтобы увидеть Патрика Килти на шоу. По мере приближения шоу к кульминации Килти передаст эстафету Анне Гири, которая проведет зрителей через обратный отсчет до Нового года — подходящее завершение ночи, наполненной смехом, разговорами и празднованием.