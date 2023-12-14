Новогодняя феерия RTE с Патриком Килти

RTE недавно объявили захватывающие подробности предстоящей новогодней феерии. В этом году культовое шоу «Поздно поздно» впервые выйдет в эфир по воскресеньям, обещая зрителям незабываемую ночь. Ведущим шоу будет харизматичный Патрик Килти, который будет вести специальную трансляцию с 10.15:XNUMX в канун Нового года.

Спектакль обещает стать по-настоящему праздничным, с составом специальных гостей, которые помогут стильно встретить Новый год. Хотя конкретные имена не разглашаются, зрители могут ожидать знакомые лица и сюрпризы на протяжении всего вечера. Это будет возможность попрощаться с памятными моментами 2023 года и поприветствовать новый, 2024 год.

В канун Нового года конкуренция будет жесткой, поскольку «Поздно-позднее шоу» будет соревноваться с собственным новогодним выпуском «Шоу Грэма Нортона». В этом году Шоу Грэма Нортона может похвастаться невероятным составом гостей, включая таких звезд, как Эмма Стоун и Марк Руффало. Однако, когда шоу возглавит Патрик Килти, зрители могут ожидать уникального и интересного опыта, который, несомненно, очарует зрителей.

Новогодняя феерия в рамках Late Late Show продлится до 11.45:XNUMX, после чего Патрик Килти перейдет к Анне Гири, чтобы она возглавила обратный отсчет до Нового года. Этот переход ознаменует заключительные моменты шоу, завершив вечернее празднование на высокой ноте.

Не упустите возможность стать частью этой незабываемой новогодней трансляции. Обязательно подключитесь к RTE One 31 декабря в 10.15:XNUMX, чтобы присоединиться к Патрику Килти и великолепному множеству гостей на вечере смеха, сюрпризов и нежных прощаний с уходящим годом.