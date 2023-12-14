RTE объявляет о захватывающем новогоднем шоу, которое будет вести Патрик Килти

RTE готовится к захватывающему празднованию Нового года со специальным выпуском культового шоу Late Late Show. В отступление от традиции шоу впервые выйдет в эфир в воскресенье, обещая зрителям незабываемую ночь в преддверии наступления 2024 года.

Ведущим феерии конца года станет известный телеведущий Патрик Килти. Ожидайте, что звездный состав специальных гостей украсит съемочную площадку Доннибрука и добавит праздничной атмосферы. Килти, известный своей харизмой и сообразительностью, будет участвовать в оживленных беседах со множеством знакомых лиц.

По данным RTE Guide, новогоднее мероприятие будет наполнено сюрпризами и волнениями и станет прощанием с прошлым годом. Зрители могут ожидать незабываемых проводов 2023 года и теплого приветствия нового года, полного надежд и предвкушения.

В этом году новогоднее специальное предложение Late Late Show будет конкурировать с шоу Грэма Нортона, которое может похвастаться впечатляющим составом гостей, в который входят такие звезды, как Эмма Стоун и Марк Руффало. Это наверняка будет жесткая конкуренция за внимание зрителей, поскольку оба шоу соперничают за звание лучшей новогодней трансляции.

Подключайтесь к RTE One с 10.15:11.45 до XNUMX:XNUMX в канун Нового года, чтобы увидеть Патрика Килти в действии. После своей увлекательной работы в качестве ведущего он передаст эстафету Анне Гири, чтобы начать обратный отсчет до полуночи. Не пропустите этот необыкновенный вечер развлечений и праздника, поскольку RTE приносит радость и волнение в дома зрителей по всему миру.