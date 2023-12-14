RTE объявляет захватывающее новогоднее представление

RTE представили захватывающий состав для предстоящей новогодней феерии. В отличие от традиции, культовое шоу «Поздно-позднее» будет транслироваться по воскресеньям, что сделает его обязательным для просмотра событием в 2024 году. Это специальное издание, организованное талантливым Патриком Килти, обещает стать незабываемой ночью развлечений.

Шоу, которое начнется в 10:15 и продлится до 11:45, будет включать в себя множество специальных гостей и сюрпризов. Килти, известный своим остроумием и харизмой, встретит вращающуюся дверь звезд, которые, несомненно, добавят праздничной атмосферы. Зрителей ждут знакомые лица, запоминающиеся выступления и последнее прощание с уходящим годом.

Выбор времени для этого новогоднего выпуска является стратегическим, поскольку он будет совпадать с долгожданным шоу Грэма Нортона. Конкуренция между двумя шоу, известная своим звездным составом гостей, в том числе такими звездами первой величины, как Эмма Стоун и Марк Руффало в этом году, наверняка добавит зрителям дополнительный уровень азарта.

Ближе к полуночи эстафета будет передана от Килти талантливой Анне Гири, которая и возглавит обратный отсчет до Нового года. Этот плавный переход гарантирует, что зрители стильно проведут последние моменты 2023 года.

Приверженность RTE предоставлению первоклассных развлечений очевидна в планировании этого новогоднего выпуска. Патрик Килти во главе и целый ряд неожиданных гостей — все готово для поистине незабываемой ночи праздника и развлечений. Обязательно настройтесь на этот уникальный опыт: RTE прощается со старым и приветствует новое со стилем и изяществом.