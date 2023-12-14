RTE объявляет о захватывающем новогоднем шоу, которое будет вести Патрик Килти

RTE готовится к невероятному празднованию Нового года с помощью специального выпуска The Late Late Show. В этом году культовое ток-шоу впервые выйдет в эфир по воскресеньям, внеся новый поворот в праздничный сезон. Известный телеведущий Патрик Килти возглавит шоу, обещая незабываемую феерию в конце года.

Путеводитель RTE, выпущенный на этой неделе, предоставил некоторые интересные подробности о том, чего зрители могут ожидать от этой специальной постановки. Согласно описанию, шоу будет наполнено звездными выступлениями и сюрпризами, которые заставят зрителей с нетерпением ожидать наступления 2024 года. Патрик Килти будет участвовать в оживленных беседах с вращающейся дверью специальных гостей, обеспечивая развлекательный и увлекательный опыт. для всех.

Хотя специальное новогоднее шоу RTE обещает стать событием, которое обязательно нужно посмотреть, оно также столкнется с жесткой конкуренцией со стороны популярного шоу Грэма Нортона. Шоу Грэма Нортона с такими гостями, как Эмма Стоун и Марк Руффало, делает все возможное, чтобы увлечь публику. Однако Патрику Килти не привыкать проводить громкие мероприятия, и он обязательно привнесет свою уникальную харизму и очарование в новогоднее издание The Late Late Show.

Подключайтесь к RTE One в канун Нового года с 10.15:11.45 до 2023:2024, чтобы провести вечер, наполненный смехом, развлечениями и ожиданием. Когда часы приближаются к полуночи, Патрик Килти передаст бразды правления Анне Гири, чтобы начать захватывающий обратный отсчет до Нового года. Не пропустите этот незабываемый праздник: мы прощаемся с XNUMX годом и встречаем XNUMX год стильно и ярко.