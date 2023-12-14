RTE объявляет о захватывающем новогоднем шоу, которое будет вести Патрик Килти

RTE сообщило захватывающие новости о своем предстоящем новогоднем выпуске, ведущим которого будет талантливый Патрик Килти. Нарушая традицию, культовое ток-шоу впервые выйдет в эфир в воскресенье, положив захватывающий конец 2023 году и стильно встретив 2024 год.

Специальная постановка обещает стать феерическим развлечением, в которой примут участие специальные гости, которые внесут свой вклад в праздничную атмосферу. Килти, известный своим обаянием и остроумием, будет участвовать в увлекательных беседах перед вращающейся дверью со звездами. Шоу гарантирует сюрпризы, знакомые лица и душевное прощание с уходящим годом.

Этот новогодний состав составит некоторую конкуренцию популярному шоу Грэма Нортона, известному своим звездным новогодним выпуском. Хотя в этом году шоу Грэма Нортона может похвастаться такими гостями, как Эмма Стоун и Марк Руффало, Килти и его команда полны решимости подарить зрителям столь же незабываемые впечатления.

«Поздно-позднее шоу» будет транслироваться на RTE One с 10.15:11.45 до XNUMX:XNUMX, что обеспечит два с половиной часа непрерывного развлечения. Когда часы приближаются к полуночи, Килти изящно передаст бразды правления талантливой Анне Гири, которая возглавит обратный отсчет до Нового года.

Приготовьтесь попрощаться с 2023 годом и поприветствовать 2024 год с этим особенным новогодним предложением, которое нельзя пропустить. Подключайтесь к RTE One и присоединяйтесь к Патрику Килти на этом праздновании конца года, наполненном смехом, сюрпризами и размышлениями об ушедшем году. Это идеальный способ встретить Новый год в окружении компании любимых звезд и тепла съемочной площадки Доннибрука.