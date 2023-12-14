RTE объявляет о захватывающем новогоднем шоу с Патриком Килти

RTE готовится к захватывающей новогодней ночи, анонсируя захватывающее специальное шоу Late Late Show. Нарушая традицию, культовое ток-шоу впервые выйдет в эфир в воскресенье, обещая зрителям незабываемое завершение года. Известный ведущий Патрик Килти возглавит захватывающее шоу, которое начнется в 10.15:XNUMX в канун Нового года.

Специальная постановка, представленная в последнем выпуске RTE Guide, обещает стать сенсационной феерией, которая заставит вас в напряжении. Множество неожиданных звездных гостей украсят съемочную площадку Доннибрука, дополняя праздничную атмосферу и обеспечивая незабываемые впечатления. Когда мы прощаемся с уходящим годом и встречаем 2024-й, Килти будет вести оживленные беседы со своими гостями, предоставляя зрителям развлечение и возможность заглянуть в мир звезд.

В то время как шоу Грэма Нортона известно своим новогодним выпуском, в котором в этом году примут участие такие выдающиеся личности, как Эмма Стоун и Марк Руффало, «Поздно-позднее шоу», несомненно, даст ему возможность оправдать свои деньги. С 10.15:11.45 до XNUMX:XNUMX на сцене будет командовать Патрик Килти, покоряя публику своим обаянием и остроумием. После этого Анна Гири легко вступит во владение, ведя обратный отсчет до Нового года.

Пусть в канун Нового года шоу Late Late Show станет местом невероятных развлечений и прощания с уходящим годом, как никто другой. Подключайтесь к RTE One, чтобы присоединиться к Патрику Килти и звездному составу, которые сделают канун Нового года по-настоящему незабываемым.