RTE объявляет о захватывающем новогоднем шоу с Патриком Килти

RTE недавно обнародовал захватывающие подробности о своем предстоящем новогоднем выпуске, который наверняка станет ярким событием в 2023 году. Популярный телеведущий Патрик Килти возьмет на себя бразды правления, когда он проведет свою первую феерию в конце года, которая выйдет в эфир в 10.15:31. XNUMX декабря. Это знаменует собой значительное изменение, поскольку культовое шоу Late Late Show впервые будет транслироваться в воскресенье.

Шоу обещает создать по-настоящему праздничную атмосферу, поскольку Килти приглашает группу специальных гостей присоединиться к празднованию. Зрителей ждет незабываемый вечер развлечений с сюрпризами, знакомыми лицами и трогательными прощаниями с уходящим годом. О специальном выпуске было объявлено в недавно выпущенном RTE Guide, что вызвало предвкушение и волнение среди фанатов.

В разгар новогодних мероприятий шоу Late Late Show столкнется с жесткой конкуренцией со стороны шоу Грэма Нортона, известного своим звездным составом гостей. Тем не менее, RTE уверены в привлекательности своего шоу, предлагая зрителям альтернативный и не менее захватывающий вариант встречи Нового года.

Выполняя свои обязанности ведущего, Килти передаст эстафету Анне Гири, которая возьмет на себя долгожданный обратный отсчет до Нового года. Благодаря сочетанию энергии и обаяния этот динамичный дуэт обязательно сделает переход в 2024 год незабываемым.

«Поздно-позднее шоу», самое любимое ток-шоу в Ирландии, на протяжении десятилетий было основным продуктом ирландских семей. Его новогодний выпуск, несомненно, очарует публику своей оживленной атмосферой, увлекательными беседами и выдающимися выступлениями. Так что отметьте свои календари и присоединяйтесь к Патрику Килти и его специальным гостям на RTE One на фантастическом развлекательном вечере 31 декабря.