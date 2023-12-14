RTE объявляет новогоднюю феерию

RTE собирается стильно начать Новый год специальным выпуском культового шоу Late Late Show. В этом году впервые шоу выйдет в эфир в воскресенье, ведущим будет харизматичный Патрик Килти. Новогодняя феерия начнется в 10.15:2024 и продолжится до обратного отсчета до XNUMX года.

В истинном стиле Late Late Show состав специальных гостей обещает сделать вечер незабываемым. Подробности о гостях держатся в секрете, но зрителей ждут знакомые лица и множество сюрпризов. Патрик Килти, известный своим остроумием и обаянием, будет вести беседу и поддерживать праздничную атмосферу.

Шоу Грэма Нортона также проведет новогоднюю программу, в которой примут участие такие знаменитые гости, как Эмма Стоун и Марк Руффало. Поскольку эти два шоу идут лицом к лицу, конкуренция за внимание зрителей становится жесткой. Оба шоу предлагают уникальные впечатления, сочетающие в себе развлечения, интервью со знаменитостями и смех.

После того, как Патрик Килти завершит свою работу в 11.45:2024, обратный отсчет до Нового года возьмет на себя Анна Гири. Зрители могут рассчитывать на плавный переход к полуночным празднованиям, которые наступят в XNUMX году с волнением и предвкушением.

RTE Guide намекает, что феерия этого года станет достойным прощанием с прошлым годом, прощаясь со смехом, развлечениями и радостью. Когда мы прощаемся с 2023 годом и приветствуем возможности и вызовы, которые несет в себе 2024 год, новогодняя ночь обещает стать запоминающейся ночью.

Итак, отметьте свои календари и настройтесь на RTE One в канун Нового года, чтобы провести незабываемый вечер развлечений, смеха и праздника.