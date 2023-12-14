RTE объявляет захватывающий новогодний состав с Патриком Килти

RTE обнародовал свои планы на незабываемое новогоднее шоу на Late Late Show. В отступление от традиции культовое ток-шоу впервые выйдет в эфир в воскресенье, гарантируя, что зрители смогут стильно попрощаться с 2023 годом и встретить 2024 год.

Популярный телеведущий Патрик Килти возглавит феерию конца года, обещая вечер, полный развлечений и сюрпризов. С 10.15:11.45 до XNUMX:XNUMX в канун Нового года к Килти присоединится вращающаяся дверь для специальных гостей, гарантируя, что звезды будут в силе.

Руководство RTE описывает шоу как «последний отсчет до 2023 года», создавая атмосферу ожидания и праздника. Пока Килти дает интервью и общается со специальными гостями, зрители могут рассчитывать на праздничную атмосферу и множество знакомых лиц. Шоу также послужит прощанием с уходящим годом, попрощавшись с ним перед началом нового года.

В этом году новогодний выпуск Late Late Show будет конкурировать с шоу Грэма Нортона. Тем не менее, шоу Late Late Show с собственным составом звездных гостей, в том числе Эммой Стоун и Марком Руффало, обещает сделать вечер незабываемым и интересным.

Когда часы пробьют полночь, Килти передаст бразды правления Анне Гири, которая проведет зрителей через обратный отсчет до Нового года. Благодаря этому плавному переходу зрители могут ожидать плавного и захватывающего перехода в 2024 год.

Обязательно включите Late Late Show на RTE One, чтобы получить незабываемые впечатления в канун Нового года. Присоединяйтесь к Патрику Килти и множеству специальных гостей, когда мы прощаемся со старым годом и встречаем новый с распростертыми объятиями.