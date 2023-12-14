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RTE объявляет захватывающий новогодний телешоу

ByГабриэль Бота

Декабрь 14, 2023
RTE объявляет захватывающий новогодний телешоу

RTE только что раскрыл подробности предстоящей новогодней телевизионной феерии. Популярное шоу Late Late Show, ведущим которого является Патрик Килти, впервые выйдет в эфир в воскресенье, добавив еще больше волнения в долгожданный вечер. Специальное шоу начнется в 10.15:XNUMX в канун Нового года и обещает стать незабываемым вечером.

В ходе этого звездного мероприятия декорации Доннибрука превратятся в праздничную страну чудес. Множество специальных гостей присоединятся к Патрику Килти, чтобы стильно встретить наступление 2024 года. Шоу призвано попрощаться с уходящим годом незабываемым образом, подарив зрителям захватывающие и захватывающие впечатления.

RTE Guide недавно обнародовал эксклюзивные подробности о постановке, что вызвало ожидание среди фанатов. Согласно описанию, первая феерия Патрика Килти в конце года представит множество знаменитостей и личностей, со множеством сюрпризов и знакомых лиц.

Примечательно, что новогодний выпуск Late Late Show будет конкурировать с шоу Грэма Нортона, которое известно своим звездным составом гостей. В этом году в шоу Грэма Нортона примут участие такие известные личности, как Эмма Стоун и Марк Руффало. Однако с появлением собственного захватывающего состава шоу RTE собирается предложить зрителям не менее интересную альтернативу.

Патрик Килти будет в центре внимания RTE One с 10.15:11.45 до XNUMX:XNUMX, очаровывая публику своим харизматичным стилем ведения, а затем передаст бразды правления Анне Гири для долгожданного обратного отсчета до Нового года.

Обязательно отметьте в своем календаре это телевизионное событие в канун Нового года, которое нельзя пропустить. Подключайтесь к RTE One и присоединяйтесь к Патрику Килти и его замечательным гостям, которые прощаются с 2023 годом и отправляются в путешествие в совершенно новый год.

By Габриэль Бота