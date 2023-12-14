RTE объявляет захватывающий новогодний телешоу

RTE только что раскрыл подробности предстоящей новогодней телевизионной феерии. Популярное шоу Late Late Show, ведущим которого является Патрик Килти, впервые выйдет в эфир в воскресенье, добавив еще больше волнения в долгожданный вечер. Специальное шоу начнется в 10.15:XNUMX в канун Нового года и обещает стать незабываемым вечером.

В ходе этого звездного мероприятия декорации Доннибрука превратятся в праздничную страну чудес. Множество специальных гостей присоединятся к Патрику Килти, чтобы стильно встретить наступление 2024 года. Шоу призвано попрощаться с уходящим годом незабываемым образом, подарив зрителям захватывающие и захватывающие впечатления.

RTE Guide недавно обнародовал эксклюзивные подробности о постановке, что вызвало ожидание среди фанатов. Согласно описанию, первая феерия Патрика Килти в конце года представит множество знаменитостей и личностей, со множеством сюрпризов и знакомых лиц.

Примечательно, что новогодний выпуск Late Late Show будет конкурировать с шоу Грэма Нортона, которое известно своим звездным составом гостей. В этом году в шоу Грэма Нортона примут участие такие известные личности, как Эмма Стоун и Марк Руффало. Однако с появлением собственного захватывающего состава шоу RTE собирается предложить зрителям не менее интересную альтернативу.

Патрик Килти будет в центре внимания RTE One с 10.15:11.45 до XNUMX:XNUMX, очаровывая публику своим харизматичным стилем ведения, а затем передаст бразды правления Анне Гири для долгожданного обратного отсчета до Нового года.

Обязательно отметьте в своем календаре это телевизионное событие в канун Нового года, которое нельзя пропустить. Подключайтесь к RTE One и присоединяйтесь к Патрику Килти и его замечательным гостям, которые прощаются с 2023 годом и отправляются в путешествие в совершенно новый год.