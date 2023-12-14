Новогодний выпуск RTE с участием знаменитостей

RTE анонсировал захватывающий новогодний выпуск, который зрители смогут встретить в 2024 году стильно. Отходя от традиционного направления, культовое шоу Late Late Show впервые выйдет в эфир в воскресенье под руководством известного ведущего Патрика Килти. Шоу, которое выйдет в эфир в 10.15:XNUMX, обещает звездный состав специальных гостей, создающих праздничную атмосферу на знаменитой съемочной площадке Доннибрука.

В заявлении, опубликованном в RTE Guide, съемочная группа подробно рассказала, чего зрители могут ожидать от этой феерии конца года. Патрик Килти, ведущий своего первого новогоднего выпуска, будет участвовать в увлекательных беседах с вращающейся дверью известных лиц. Шоу гарантирует сюрпризы, знакомые лица и возможность попрощаться с уходящим годом, что делает его событием, которое нельзя пропустить для зрителей.

Новогодний выпуск Late Late Show также будет конкурировать с долгожданным новогодним выпуском шоу Грэма Нортона, в котором в этом году примут участие такие известные гости, как Эмма Стоун и Марк Руффало. Столкновение двух программ добавляет дополнительный уровень азарта и конкуренции в новогоднюю телевизионную программу.

Зрители могут подключиться к RTE One с 10.15:11.45 до 2024:XNUMX, чтобы увидеть Патрика Килти в действии. После его работы Анна Гири возглавит обратный отсчет до XNUMX года, обеспечив незабываемый переход в новый год.

С наступлением нового года обязательно отметьте в своем календаре это звездное событие, наполненное смехом, сюрпризами и трогательными моментами. Новогоднее специальное предложение Late Late Show гарантирует вечер развлечений, который заставит зрителей с нетерпением ждать 2024 года.