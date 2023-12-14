RTE объявляет о новогоднем телеспектакле

RTE обнародовало свои планы относительно звездного новогоднего телевизионного выпуска, обещая эффектное завершение 2023 года и радостное приветствие 2024 года. Специальный выпуск культового шоу Late Late Show, ведущим которого будет харизматичный Патрик Килти, будет транслироваться на канале впервые в воскресенье, что добавило вечеру еще больше волнения.

Шоу с впечатляющим составом специальных гостей призвано создать по-настоящему праздничную атмосферу, прощаясь с уходящим годом. Зрителей ждет незабываемый вечер развлечений с сюрпризами, знакомыми лицами и сердечным прощанием с 2023 годом. Подробности постановки были раскрыты в последнем выпуске RTE Guide, и фанаты с нетерпением ждали шоу.

Однако новогоднее шоу Late Late Show столкнется с жесткой конкуренцией со стороны шоу Грэма Нортона, известного своим ежегодным новогодним выпуском. Учитывая, что на шоу Нортона должны появиться такие высокопоставленные гости, как Эмма Стоун и Марк Руффало, битва за зрительскую аудиторию наверняка будет напряженной.

Патрик Килти, известный своим обаянием и остроумием, выйдет на сцену в качестве ведущего Late Late Show с 10.15:11.45 до XNUMX:XNUMX. После его захватывающего выступления Анна Гири возьмет на себя руководство зрителями по обратному отсчету до Нового года.

Новогоднее телешоу обещает стать незабываемым вечером, наполненным смехом, музыкой и незабываемыми моментами. Будь то просмотр шоу «Поздно поздно» или другие программы, зрители избалованы выбором, когда дело доходит до качественных развлечений, поскольку они прощаются с 2023 годом и встречают предстоящий новый год.