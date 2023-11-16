Резиденция Джоан Дэнджерфилд на Голливудских холмах: скрытая жемчужина, ожидающая своего часа

Потрясающая резиденция Джоан Дэнджерфилд в современном стиле ар-деко в самом сердце Лос-Анджелеса привлекла внимание любителей недвижимости. Это архитектурное чудо, расположенное в желанном анклаве Берд-Стрит, недавно вновь появилось на рынке с новым очарованием. Запрашиваемая цена в 17 миллионов долларов, свежий взгляд и обновленные интерьеры обещают беспрецедентный образ жизни.

Первоначально приобретенная Джоан Дэнджерфилд, вдовой легенды комедии Родни Дэнджерфилда, почти два десятилетия назад за 6.25 миллиона долларов, эта собственность отражает ее взыскательный вкус и любовь к современному дизайну. Поместье представляет собой просторное двухэтажное здание с четырьмя спальнями, шестью ванными комнатами и жилой площадью более 5,400 квадратных футов. Стеклянные стены от пола до потолка открывают захватывающий панорамный вид, простирающийся от яркого городского центра Лос-Анджелеса до спокойных вод океана и острова Каталина.

Так почему же этот архитектурный шедевр задержался на рынке? Несмотря на сравнительно конкурентоспособную цену, полученные до сих пор предложения по полной цене создавали сложности, которые отпугивали потенциальных покупателей. Кажется, что найти подходящего кандидата для этой уникальной недвижимости оказалось сложнее, чем ожидалось, начиная с требования финансирования продавца и заканчивая сложными непредвиденными обстоятельствами.

Тем не менее, эта резиденция предлагает больше, чем просто великолепные виды. Доступ через закрытую подъездную дорогу, дом уединён среди пышной зелени, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие. Поразительный вход в стиле ар-деко встречает посетителей в фойе двойной высоты с круглым потолочным окном, украшенным элегантной люстрой. Основная жилая зона представляет собой центральную гостиную с окнами от пола до потолка, откуда открывается живописный вид внутри помещения.

Кроме того, в резиденции есть гостиная у камина, которая плавно переходит в оазис на заднем дворе с пейзажным бассейном, спа, местом для костра и даже бюстом самого Родни Дэнджерфилда. Внутренний дворик, отделанный терраццо, и роскошная изысканная кухня дополняют очарование, превращая его в мечту артистов.

Этот эксклюзивный листинг принадлежит Аарону Кирману из AKG | Christie's International Real Estate – имя, которому доверяют на рынке элитной недвижимости. Резиденция Джоан Дэнджерфилд с ее неповторимым дизайном, непревзойденными видами и обновленными интерьерами представляет собой скрытую жемчужину, ожидающую, чтобы ее открыла ее идеальная пара.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова текущая запрашиваемая цена дома Джоан Дэнджерфилд?

Ответ: Текущая запрашиваемая цена за резиденцию составляет 17 миллионов долларов.

Вопрос: Кто является агентом по продаже недвижимости Джоан Дэнджерфилд?

Ответ: Агентом по продаже недвижимости является Аарон Кирман из AKG | Международная недвижимость Christie's.

Вопрос: Каковы некоторые особенности резиденции?

Ответ: Некоторые из особенностей резиденции включают панорамные виды, пейзажный бассейн, изысканную кухню и уединенную главную спальню.

Вопрос: Почему поместье до сих пор не продано?

Ответ: Несмотря на конкурентоспособную цену, поместье столкнулось с трудностями при предложениях по полной цене, включая необходимость финансирования со стороны продавца и сложные непредвиденные расходы.