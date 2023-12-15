Экономьте с нашими планами подписки!

Краткое описание: выберите идеальный план подписки, соответствующий вашим потребностям, и наслаждайтесь неограниченным доступом к нашему цифровому контенту и приложениям. Предпочитаете ли вы цифровую копию нашей газеты, воскресную распечатку или ежедневную распечатку, у нас есть план для вас.

Вы устали от платного доступа и ограничений? Благодаря нашим планам подписки вы можете получить неограниченный доступ к нашему веб-сайту и мобильным приложениям, что позволит вам оставаться в курсе всех последних новостей, развлечений, спорта и многого другого. Попрощайтесь с ограничениями и поприветствуйте мир знаний у вас под рукой.

Представляем план подписки Essential Digital, доступный всего за 1 доллар США в течение первых 6 месяцев. С этим планом вы получите неограниченный доступ к нашему веб-сайту и мобильным приложениям. Будьте в курсе и развлекайтесь с помощью последних новостей, подробных статей, мнений и интерактивных функций. Погрузитесь в нашу электронную газету, цифровую копию печатного издания, и никогда не пропустите ни одной детали.

Для тех, кто предпочитает традиционное чтение, наша подписка Sunday Plus предлагает все функции Essential Digital всего за 92 цента в неделю. Кроме того, вы получите воскресную распечатанную версию USA TODAY Crossword, идеально подходящую для любителей кроссвордов, которые любят решать головоломки с помощью ручки и бумаги.

Если вам не хватает наших кроссвордов, наша подписка Daily Plus идеально подойдет вам. Всего за 3 доллара в неделю вы получите все преимущества Essential Digital, а также дополнительный бонус в виде распечатки кроссворда USA TODAY с понедельника по пятницу. Начните свой день с чашки кофе и свежего кроссворда, который бросит вызов вашему разуму.

Независимо от того, какой план подписки вы выберете, вы сможете наслаждаться нашей высококачественной журналистикой, отмеченными наградами репортажами и интересным контентом. Не упустите возможность погрузиться в важные для вас новости. Выберите свой план подписки сегодня и откройте мир неограниченного доступа.