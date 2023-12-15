Офис шерифа округа Виннебаго расследует автомобильную аварию с участием пешехода

По данным местных властей, ДТП с участием пешехода и автомобиля произошло во вторник вечером в округе Виннебаго. Офис шерифа округа Виннебаго в настоящее время проводит расследование инцидента, который произошел в квартале 4900 по улице У. Стейт.

Сообщается, что пешеход шел по дороге около 5:XNUMX, когда его сбила машина. К счастью, водитель автомобиля остался на месте и сотрудничает с правоохранительными органами. Быстро прибыли спасатели и доставили пострадавшего пешехода в ближайшую больницу для оказания немедленной медицинской помощи.

На данный момент никакой дополнительной информации о пешеходе или водителе общественности не разглашается. Офис шерифа округа Виннебаго призывает пешеходов и водителей соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.

Поскольку расследование все еще продолжается, по мере поступления дополнительной информации могут последовать обновления. Крайне важно, чтобы сообщество было в курсе этого инцидента и поддерживало усилия по повышению безопасности дорожного движения.

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