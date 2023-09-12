Строим будущее с помощью многопрофильных роботов

Леррел Пинто, исследователь компьютерных наук из Нью-Йоркского университета, был признан одним из новаторов до 2023 лет по версии MIT Technology Review 35 года. Пинто фокусируется на создании роботов, которые могут стать более неотъемлемой частью нашей жизни, выполняя задачи, выходящие за рамки простой уборки пылесосом. Он стремится разработать роботов, которые смогут помогать по дому, ухаживать за пожилыми людьми, реабилитироваться и присутствовать при необходимости.

Однако обучение многопрофильных роботов требует значительного объема данных. Чтобы решить эту проблему, Пинто использует технику, называемую обучением с самоконтролем. Этот подход предполагает, что роботы собирают данные по мере обучения, что позволяет им автономно совершенствовать свои навыки. Его работа в этой области получила высокую оценку и рассматривается как значительный шаг в объединении машинного обучения и робототехники.

Пинто признает, что последние достижения в области искусственного интеллекта, особенно больших языковых моделей, в значительной степени опираются на обширные наборы данных, полученные из Интернета. Однако этот подход неприменим для обучающих роботов. В отличие от беспилотных автомобилей, которые накапливают данные за миллионы часов в дороге, домашним роботам требуются часы видеозаписи, изображающей различные задачи в разных условиях.

В 2016 году Пинто достиг важной вехи, создав крупнейший в мире набор данных по робототехнике, где роботы генерировали и маркировали свои тренировочные данные без присмотра человека. С тех пор он и его коллеги разработали алгоритмы обучения, которые позволяют роботам совершенствоваться, учась на ошибках. Неудачи, например, когда рука робота постоянно не может схватить объект, можно использовать для обучения моделей, которые успешно выполняют задачу.

Другой подход, который изучает Пинто, предполагает имитацию действий человека. Наблюдая за тем, как люди открывают двери, роботы учатся делать это сами и постоянно пополняют свой набор данных. Чем больше дверей они станут свидетелями открытия людьми, тем выше их шансы успешно открыть новые двери.

Текущий проект Пинто предполагает набор добровольцев для записи видеороликов о том, как они манипулируют различными предметами в своих домах с помощью смартфонов, прикрепленных к недорогим инструментам. Этот сбор данных в сочетании с эффективными алгоритмами обучения позволяет роботам обучаться ловкому поведению с минимальным временем обучения.

Предоставляя роботам «момент модели на большом языке», Пинто стремится открыть новую эру в области искусственного интеллекта. Он убежден, что интеллект предназначен для того, чтобы вызывать движение и изменения в мире, и этой способностью обладают физические существа, такие как роботы.

источники:

- Обзор технологий Массачусетского технологического института

- Исследовательская работа Леррела Пинто в Нью-Йоркском университете.