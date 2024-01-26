Robopteryx: Раскрывая тайны древнего полета

Robopteryx, робот, созданный в виде динозавра-всеядного Caudipteryx, раскрывает секреты происхождения птичьих крыльев и хвостов. С помощью этого роботизированного создания исследователи из Южной Кореи изучают потенциальные преимущества динозаврских перьев и их роль в эволюции полета.

Прежде чем птицы взмывали в небо, некоторые динозавры развили пернатые предплечья и хвосты. Однако эти конечности были слишком слабыми для поддержки силового полета. Точные факторы, которые побудили эволюцию этих перьев, по-прежнему являются предметом споров среди динозавровых экспертов.

В то время как некоторые ученые предполагают, что перья могли служить различным целям, таким как ловля насекомых или помощь в регулировании температуры тела, южнокорейская исследовательская группа выдвигает альтернативную гипотезу. Они предполагают, что пернатые динозавры могли использовать свои конечности, чтобы запугивать добычу, выполняя угрожающие дисплеи, подобные практикам современных птиц, таких как северный мокрец и большой идут.

Для проверки этой гипотезы ученые использовали Robopteryx в серии экспериментов. Робот был размещен в присутствии кузнечиков, выполняя различные движения крыльев и хвоста, напоминающие дисплеи, которые мог использовать Caudipteryx более 124 миллионов лет назад. Исследователи заметили, что кузнечики чаще убегали, когда им показывали дисплеи крыльев, особенно если крылья включали белые пятна и большие перья на хвосте.

Команда считает, что эти дисплеи вызывали древний механизм побега в мозгах кузнечиков. Если пернатые динозавры действительно использовали подобные охотничьи тактики, это поведение могло способствовать эволюции более крупных и жестких перьев.

Несмотря на то что некоторые ученые остаются скептическими к этой гипотезе, исследователям пришлось преодолеть множество отказов перед тем, как их исследование было принято к публикации. Тем не менее, полученные из экспериментов Robopteryx познания предлагают новый взгляд на потенциальные функции перьев в древнем мире и на то, как они могли способствовать эволюции полета. При помощи технологических инноваций ученые раскрывают тайны древних существ и пересматривают наше понимание их поведения и адаптаций.

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