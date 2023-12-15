Riot Games объявляет о завершении промоакций Prime Gaming в 2024 году

Riot Games недавно подтвердили, что их рекламные акции Prime Gaming завершатся в марте 2024 года. Хотя в объявлении не была указана конкретная дата завершения рекламных акций, многим игрокам стало интересно узнать о причинах такого решения.

Однако ясно одно: у игроков по-прежнему будет возможность требовать призы до даты окончания и наслаждаться контентом даже после окончания рекламных акций. Эта новость разочаровала фанатов, которые активно участвовали в рекламных акциях популярных игр Riot Games, таких как League of Legends и Valorant.

Акции Prime Gaming оказались очень успешными, предоставляя игрокам продуманную и тематическую добычу, которая повышает ценность игрового процесса. Это сделало рекламные акции скорее полезной функцией, а не просто уловкой. Более того, они эффективно побудили игроков инвестировать в Prime Gaming.

Поскольку Riot Games постоянно расширяет свою вселенную за счет таких спин-оффов, как League of Legends: Wild Rift и грядущего файтинга Project L, у этих игр был большой потенциал предложить захватывающую добычу Prime Gaming. Соревновательный характер файтингов, а также обширный список персонажей Project L сделали бы их идеальными кандидатами для эксклюзивного контента Prime Gaming.

Завершение промоакций Prime Gaming также вызывает вопросы об участии Riot Games в киберспортивной сцене. Эти промоакции часто связаны с киберспортивными командами и мероприятиями, оставляя пустоту, которую будут упускать как фанаты, так и игроки.

Хотя причины непродления промоакций Prime Gaming остаются неизвестными, ожидается, что Riot Games предоставит дополнительные разъяснения в будущем. Тем временем игрокам, которые хотят получить максимальную выгоду от этих эксклюзивных акций, следует рассмотреть возможность инвестирования в Prime Gaming, чтобы получить последнюю оставшуюся добычу, предлагаемую Riot Games.

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