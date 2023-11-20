Игровой директор Housemarque уходит спустя 14 лет

В неожиданном заявлении игровой директор Housemarque Гарри Крюгер сообщил, что покидает студию после впечатляющего 14-летнего опыта. Крюгер, наиболее известный своей работой над получившей признание критиков Returnal, руководил командой при разработке долгожданной игры для PlayStation 5. Его уход знаменует собой значительные перемены для студии, но Housemarque по-прежнему с оптимизмом смотрит в ее будущее.

На протяжении всего своего пребывания в Housemarque Крюгер играл важную роль в формировании траектории развития студии. От ранних игр, вдохновленных аркадами, таких как Outland, Resogun и Nex Machina, до революционного успеха Returnal, видение и страсть Крюгера сыграли жизненно важную роль в росте и успехе студии.

Крюгер выразил глубокую благодарность за время, проведенное в Housemarque, заявив: «Для меня было честью сопровождать Housemarque в этом путешествии. Мы действительно вместе потрясли столпы небесные, и я всегда буду гордиться всеми удивительными вещами, которых мы достигли как студия».

Хотя Крюгер не раскрыл конкретную причину своего ухода, он заверил фанатов, что уходит с оптимизмом в отношении будущего. Он упомянул о новом захватывающем проекте, который находится в разработке, и выразил уверенность в талантливой команде Housemarque, а также в постоянной поддержке со стороны Sony и PlayStation Studios.

Генеральный менеджер и соучредитель Housemarque Илари Куиттинен признал значительный вклад Крюгера, подчеркнув влияние и видение, которое он привнес в студию. Куиттинен также подчеркнул возрождение «Аркады» в Returnal и выразил энтузиазм по поводу того, что будущие лидеры будут развивать этот успех.

По мере продвижения вперед Housemarque они готовятся к своему «новому большому проекту», который вызвал ажиотаж среди фанатов. Хотя никаких подробностей о проекте пока не разглашается, было подтверждено, что следующая игра студии будет новым IP.

Благодаря недавнему приобретению Sony в июне 2021 года и успеху Returnal, Housemarque готова к дальнейшему росту и инновациям. Поклонники могут ожидать многого от студии, когда они пройдут этот переход и вступят в следующую главу своего путешествия.

FAQ

1. Кто такой Гарри Крюгер?

Гарри Крюгер — игровой директор, проработавший в Housemarque 14 лет. Он наиболее известен своей ролью в разработке Returnal, получившей признание критиков игры для PlayStation 5.

2. Почему Гарри Крюгер покидает Housemarque?

Точная причина ухода Гарри Крюгера из Housemarque не разглашается. Тем не менее, он выразил благодарность за время, проведенное в студии, и упомянул о новом захватывающем проекте, который находится в разработке.

3. Какой следующий проект Housemarque?

Следующий проект Housemarque в настоящее время находится в стадии разработки, но было подтверждено, что это будет новый IP. Поклонники с нетерпением ждут дальнейших подробностей об этой долгожданной игре.

4. Как Гарри Крюгер повлиял на Housemarque?

Гарри Крюгер сыграл жизненно важную роль в формировании траектории Housemarque. Его страсть и руководство сыграли важную роль в росте студии, особенно благодаря успеху Returnal и возрождению жанра «Аркады».

5. Какое будущее ждет Housemarque?

Несмотря на уход Гарри Крюгера, Housemarque по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее. Благодаря поддержке Sony и PlayStation Studios, а также их талантливой команды, студия готова к дальнейшему успеху и инновациям.