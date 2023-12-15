Предлагаемый складской комплекс вызывает беспокойство у жителей городка Кэрролл

Жители городка Кэрролл в округе Йорк возмущены планами построить огромный складской комплекс на тихой проселочной дороге недалеко от шоссе 15. Предлагаемый проект, получивший название «Северный бизнес-парк», будет включать три склада площадью около миллиона квадратных футов. Обеспокоенные жители сформировали правозащитную группу под названием «Жители района Дилсбург за разумный рост», чтобы выступить против такого строительства.

Одной из главных проблем для жителей является потенциальное воздействие на безопасность сообщества. Гольф-Корс-Роуд, главная подъездная дорога к предлагаемому участку, будет затоплена движением грузовиков. Это вызывает беспокойство у учащихся близлежащего школьного округа, особенно у членов школьной команды по бегу по пересеченной местности, которые регулярно бегают по окрестностям. Увеличение количества рейсов грузовиков, которые могут достигать тысячи в день, может оказать пагубное влияние на безопасность района.

Жители также обеспокоены возможным негативным воздействием комплекса на окружающую среду. Серьезными проблемами являются загрязнение воздуха, света и шума, особенно учитывая, что склады работают 24 часа в сутки. Застройщик представил планы Carroll Township с просьбой получить условное разрешение на использование для начала строительства. Первое заседание по зонированию перенесено на 14 декабря.

В ответ на предложенное развитие домовладельцы, выступающие против проекта, начали кампанию GoFundMe по сбору средств для юридического представительства. Они надеются, что, высказав свои опасения и сплотившись вместе, они смогут убедить городок принять во внимание их возражения при принятии решения.

Как официальные лица городка Кэрролл, так и материнская компания застройщика пока не прокомментировали обеспокоенность и сопротивление жителей. Еще неизвестно, как будет разрешено это столкновение между ростом и проблемами сообщества.