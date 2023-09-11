CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Новости

Исследователи разработали надежный метод управления отдельными кубитами с помощью лазерного света

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Исследователи разработали надежный метод управления отдельными кубитами с помощью лазерного света

Исследователи из Института квантовых вычислений (IQC) Университета Ватерлоо совершили значительный прорыв в управлении отдельными кубитами, сделанными из бария, с помощью лазерного света. Способность надежно манипулировать кубитом — решающий шаг на пути к созданию функционирующих квантовых компьютеров.

Команда IQC создала новую технологию, использующую тонкий стеклянный волновод для разделения и фокусировки лазерных лучей, что приводит к точному и обширному регулированию каждого сфокусированного лазерного луча на целевом кубите. Такой уровень контроля не был достигнут в предыдущих исследованиях.

Доктор К. Раджибул Ислам, профессор IQC и факультета физики и астрономии Ватерлоо, объяснил, что их конструкция ограничивает количество перекрестных помех до очень небольшой относительной интенсивности в 0.01 процента. В отличие от предыдущих методов, их модуляторы на основе волокон не влияют на соседние ионы, что позволяет независимо контролировать каждый отдельный ион.

Исследователи сосредоточились на ионах бария, которые имеют подходящие энергетические состояния, которые можно использовать в качестве нулевого и первого уровней кубита. Этими ионами можно манипулировать, используя видимый зеленый свет вместо ультрафиолетового света более высокой энергии, необходимого для других типов атомов. Это позволяет использовать коммерчески доступные оптические технологии, которые ранее были недоступны для УФ-излучения.

Чтобы реализовать свою систему управления, исследователи разработали волноводную схему, которая разделяет одиночный лазерный луч на 16 отдельных световых каналов, каждый из которых направляется на собственный модулятор на основе оптического волокна. Эти модуляторы обеспечивают независимый контроль над силой, частотой и фазой каждого лазерного луча. Благодаря использованию оптических линз лазерные лучи фокусируются на узком расстоянии. Исследователи контролировали фокус и контроль каждого лазерного луча с помощью точных датчиков камеры.

Разработка этого надежного метода управления отдельными кубитами приближает нас на один шаг к созданию квантовых процессоров на ионах бария. Использование идентичных кубитов природного происхождения исключает необходимость их изготовления. Задача исследователей теперь состоит в том, чтобы найти способы эффективного контроля над этими ионами.

источники:

- ГОДЫ

By Габриэль Бота

Похожие темы

Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Новости

Тим Кук: дальновидный лидер, выводящий Apple на новые высоты

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев