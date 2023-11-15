Новый недостаток Intel: риск повышения привилегий и отказа в обслуживании

Недавно компания Intel объявила об обнаружении серьезной уязвимости под кодовым названием Reptar, которая затрагивает процессоры настольных, мобильных и серверных компьютеров. Эта уязвимость, обозначенная как CVE-2023-23583, может позволить злоумышленникам повысить привилегии, раскрыть информацию и запустить атаки типа «отказ в обслуживании» через локальный доступ.

По данным Google Cloud, проблема возникает из-за того, как процессор интерпретирует избыточные префиксы, что потенциально позволяет обойти границы безопасности процессора. В мультитенантной виртуализированной среде злоумышленник, воспользовавшийся этой уязвимостью на гостевой машине, может вызвать сбой главной машины, что приведет к отказу в обслуживании других гостевых машин, работающих на том же хосте.

Кроме того, исследователь безопасности Тэвис Норманди обнаружил, что Reptar можно использовать для повреждения состояния системы и запуска исключения компьютерной проверки, что еще больше ставит под угрозу уязвимые системы.