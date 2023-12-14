Нью-Йорк столкнется с рисками для надежности электросетей в ближайшее десятилетие

В недавнем отчете, опубликованном Независимым системным оператором Нью-Йорка (NYISO), подчеркиваются потенциальные риски для надежности энергосистемы Нью-Йорка в течение следующего десятилетия. Хотя в докладе говорится, что непосредственных угроз нет, он призывает уделить серьезное внимание вызовам, которые ждут впереди.

По словам президента и генерального директора NYISO Рича Дьюи, краткосрочные перспективы электросети Нью-Йорка позитивны. Однако он предупреждает, что цели штата в области устойчивого развития и рост производственного сектора могут создать дополнительную нагрузку на энергосистему. Внедрение новых чистых и возобновляемых источников энергии, таких как морская ветровая и солнечная энергия, наряду с выводом из эксплуатации объектов с высоким уровнем выбросов, создает проблемы в цепочке поставок и требует тщательного планирования.

Дьюи подчеркивает важность поддержания баланса между выводом из эксплуатации старых электростанций и обеспечением наличия новых поставок. В докладе также подчеркивается необходимость использования новых производственных возможностей и связанного с ними увеличения спроса на жилье. Предстоящее строительство завода по производству полупроводников Micron в центре Нью-Йорка является примером заявлений об экономическом развитии, которые требуют тщательного рассмотрения в будущем.

Для преодоления этих проблем в докладе предлагается своевременно завершить проекты и добавить новые энергетические объекты. В нем также подчеркивается необходимость повышения энергоэффективности и подготовки к потенциальным изменениям пикового спроса, вызванным увеличением отопления домов.

Отчет вызвал обеспокоенность со стороны таких организаций, как Upstate United, которые утверждают, что климатическая политика Нью-Йорка усугубляет проблемы с надежностью энергосистемы. Они призывают лидеров Олбани пересмотреть свой подход.

Однако и Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC), и Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) подчеркивают, что они активно работают с NYISO для решения этих проблем. DEC подчеркивает возможность определения «единиц надежности», а NYSERDA указывает на предстоящие проекты, такие как Champlain Hudson Power Express, который, как ожидается, уменьшит проблемы надежности в Нью-Йорке.

Поскольку Нью-Йорк стремится достичь своих целей в области чистой энергетики и способствовать экономическому росту, сотрудничество между заинтересованными сторонами и тщательное планирование будут иметь решающее значение для обеспечения постоянной надежности энергосистемы штата при минимизации воздействия на окружающую среду.