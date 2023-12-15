Все больше семей в Нью-Йорке выбирают домашнее обучение

Недавний отчет указывает на значительный рост числа семей в штате Нью-Йорк, которые предпочитают домашнее обучение традиционному классному обучению. Отчет, составленный Имперским центром государственной политики, показывает, что уровень домашнего обучения в Нью-Йорке сейчас вдвое превышает средний показатель по стране. Этот всплеск наблюдался в течение последнего десятилетия и увеличился более чем вдвое по сравнению с периодом до пандемии, увеличившись на 178%.

На местном уровне, в городском школьном округе Олбани, набор детей на домашнее обучение вырос на 57% с 2017-2018 учебного года. Эта тенденция наблюдается, несмотря на обременительные правила, введенные государством, некоторые из которых восходят к 1980-м годам. По словам Т. Дж. Шмидта из Ассоциации правовой защиты домашних школ (HSLDA), эти правила часто создают трудности для семей, побуждая их покинуть штат.

Произошла заметная миграция семей, обучающихся на дому, из Нью-Йорка, особенно Нью-Йорка, во Флориду. В отличие от Нью-Йорка, Флорида предлагает несколько вариантов домашнего обучения и позволяет детям, обучающимся на дому, заниматься спортом. Эта разница в гибкости и возможностях привлекла многие семьи, ищущие альтернативу традиционному школьному образованию.

Эмили Д'Вертола, аналитик по образовательной политике из Empire Center, подчеркивает финансовые проблемы, с которыми сталкиваются семьи, выбирающие домашнее обучение в Нью-Йорке. На них лежит обязанность покрывать все расходы на образование и материалы из своего кармана, а также продолжать платить налоги школьному округу, от участия в котором они отказались. Это контрастирует с 32 другими штатами, которые реализовали программы выбора школы, позволяющие семьям получить доступ к образовательным фондам для поддержки домашнего обучения или посещения другой школы по своему выбору.

Д'Вертола рекомендует штату Нью-Йорк уменьшить барьеры при выборе школы, особенно для семей с высокими потребностями, проживающих в неблагополучных округах или в которых есть учащиеся с особыми потребностями. Поступая таким образом, государство может предоставить большую поддержку и возможности семьям, рассматривающим домашнее обучение как альтернативу традиционному обучению.

Поскольку число семей, выбирающих домашнее обучение, в Нью-Йорке продолжает расти, крайне важно решать проблемы, с которыми они сталкиваются, и изучать возможности реформы образования.