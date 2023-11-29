Новое исследование показывает, как удаленная работа влияет на научные прорывы

Недавнее исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что удаленная работа в научном сообществе усложняет достижение революционных открытий. Анализ, в ходе которого было изучено более 20 миллионов научных исследований, показал, что существует «штраф за удаленную работу» в размере 4% от вероятности достижения значительных прорывов по сравнению с теми, кто работает в том же физическом месте.

В последние несколько десятилетий наблюдается рост международного сотрудничества между учеными. Хотя это привело к расширению связей внутри научного сообщества, это произошло за счет знаковых исследований. Исследование также продемонстрировало сокращение количества действительно трансформационных статей, имеющих долгосрочное воздействие.

Традиционно научные достижения процветали благодаря личному общению и спонтанному обмену идеями. Однако анализ показал, что среднее расстояние между соавторами увеличилось более чем в десять раз с 1960 года. Сейчас более одной из семи научных работ предполагает сотрудничество между исследователями, находящимися на расстоянии более 2,500 км друг от друга.

В исследовании изучалось влияние удаленной работы на цитируемость и получение научных статей. Крайне разрушительные статьи, которые существенно влияют на соответствующие области, с меньшей вероятностью стали результатом удаленного сотрудничества. Было обнаружено, что ученые, работающие в непосредственной физической близости, более склонны к революционным открытиям.

Хотя удаленная работа дает такие преимущества, как расширенный доступ к информации, она менее эффективна, когда речь идет об интеграции сложных и абстрактных идей. Удаленное сотрудничество становится сложной задачей, когда знания еще не полностью систематизированы и их трудно сформулировать. Карл Бенедикт Фрей, профессор Оксфордского университета, подчеркнул важность географической близости для следующего прорыва, заявив, что удаленной работе нет подходящей замены.

Авторы исследования признают, что удаленная работа имеет свои преимущества, особенно с точки зрения доступа к разнообразным талантам. Однако они подчеркивают, что «место» по-прежнему имеет значение. Уникальную ценность личного взаимодействия и единой структуры команд для содействия инновациям невозможно полностью воспроизвести посредством онлайн-встреч.

Поскольку после пандемии мир переживает переход к удаленной работе, исследование прогнозирует, что все больше прогресса будет происходить за счет революционных открытий. Авторы предполагают, что проекты, ориентированные на подрывные инновации, лучше всего подходят для локальных команд, а распределенные аналоги лучше подходят для постепенных улучшений.

FAQ:

-Как удаленная работа влияет на научные открытия?

Согласно исследованию, удаленная работа снижает вероятность значительных прорывов на 4% по сравнению с работой в том же физическом месте.

- Какова сейчас средняя дистанция между соавторами исследования по сравнению с прошлым?

Среднее расстояние между соавторами исследования увеличилось более чем в десять раз с 1960 года.

-Почему революционные открытия чаще происходят, когда ученые работают в непосредственной физической близости?

Личное общение и спонтанный обмен идеями играют решающую роль в содействии революционным открытиям, делая физическую близость жизненно важной.

-Каковы преимущества удаленной работы в науке?

Удаленная работа предлагает более широкий доступ к разнообразным талантам и информации, но ей не хватает эффективности в интеграции сложных и абстрактных идей.