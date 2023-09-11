Americana Motor Hotel: ретро-футуристический оазис на шоссе 66

Отель Americana Motor, расположенный в красивом городе Флагстафф, недавно претерпел полную трансформацию, привнеся нотку ретро-футуризма в эту историческую достопримечательность шоссе 66. Отель Americana Motor, возглавляемый известной компанией по управлению отелями Practice Hospitality, теперь предлагает гостям незабываемые впечатления благодаря уникальному дизайну, продуманным удобствам и превосходному расположению.

Черпая вдохновение из природных чудес Флагстаффа и богатой лунной истории, дизайн отеля Americana Motor представляет собой смесь ностальгии середины века и современной эстетики. Эндрю Алфорд, ведущий дизайнер, использовал смелые цвета, геометрические узоры и художественные элементы, вдохновленные окружающим ландшафтом. Такое внимание к деталям создает причудливую атмосферу со скрытыми отсылками к астрономии и шоссе 66 по всей территории.

Номера отеля Americana Motor излучают деревенский футуризм, сочетая теплые земные тона с текстурой дерева и богатым текстилем. Привлекательные ковры с закрученными полосками, спинки изголовий, напоминающие лыжную одежду 1970-х годов, и оригинальные произведения искусства, прославляющие культовые хвойные леса Флагстаффа, создают уникальную и уютную атмосферу. Даже душевая кабина и белая плитка были выбраны в знак уважения к оборудованию НАСА для посадки на Луну «Аполлон».

В вестибюле отеля гостей встречает старинная стойка с туристическими брошюрами, что добавляет нотку ностальгии к процессу регистрации. Квалифицированные сотрудники готовы предоставить информацию о районе, а в вестибюле есть удобные кресла, настольные игры и торговое помещение с разными товарами и сувенирами. Гости также могут воспользоваться общим банкетным залом, оснащенным розетками, что делает его идеальным для удаленной работы.

Снаружи отеля Americana Motor имеется просторный задний двор, где гости могут расслабиться у круглогодичного бассейна с подогревом, поиграть во дворовые игры, отдохнуть в гамаке или собраться у костра, чтобы поделиться историями о путешествиях. Любители природы по достоинству оценят телескопы для наблюдения за звездами и велосипеды, предлагаемые для прогулок по городу.

Отель Americana Motor, в котором допускается размещение с домашними животными, приветствует пушистых компаньонов любого размера. Огороженный «Barkyard» на территории отеля предоставляет домашним животным безопасное место, где они могут размять ноги, а удобная станция для мытья собак гарантирует, что они останутся чистыми и удобными. Кроме того, приверженность отеля принципам устойчивого развития очевидна в выборе алюминиевых банок для напитков, многоразовых бутылок для воды и засухоустойчивого ландшафтного дизайна.

Флагстафф, известный как «Город семи чудес», предлагает бесконечные возможности для приключений. Независимо от того, посещаете ли вы Гранд-Каньон, Аризонский Снежный шар, обсерваторию Лоуэлла или любое другое место на открытом воздухе в регионе, отель Americana Motor станет идеальным базовым лагерем для исследования. После дня пеших прогулок, катания на лыжах или знакомства с чудесами природы гости могут отдохнуть в комфортабельном отеле Americana Motor и отдохнуть в его хорошо оборудованных номерах.

Чтобы узнать больше об отеле Americana Motor и забронировать номер, посетите их веб-сайт americanamotorhotel.com или позвоните по телефону 928.833.3060.

источники:

– Веб-сайт отеля (americanamotorhotel.com)

– Веб-сайт практики гостеприимства (practice-hospitality.com)