Женщину из Редондо-Бич приговорили за мошенничество с программой Medicare

Жительницу Редондо-Бич приговорили к 15 годам тюремного заключения за участие в схеме мошенничества с программой Medicare. 55-летняя Тамара Мотли была признана виновной в подаче мошеннических претензий на общую сумму более 24 миллионов долларов США за ненужное с медицинской точки зрения медицинское оборудование и ремонт.

Мотли, де-факто владелица компаний Action Medical Equipment and Supplies из Хоторна и Kaja Medical Equipment & Supply из Вентуры, организовала схему, по которой она платила сообщникам за направления пациентов. Затем этих пациентов отвезли к коррумпированным врачам, которые прописали им ненужные с медицинской точки зрения электрические инвалидные коляски. Компании Motley затем отправляли в Medicare поддельные счета.

Схема воспользовалась изменениями в правилах возмещения расходов, выставив счет Medicare за ремонт инвалидной коляски вместо авансовых платежей. Этот ремонт часто не был необходим с медицинской точки зрения, а иногда и вообще не проводился. Несмотря на это, Medicare заплатила Action более 10.3 миллиона долларов за медицинское оборудование и ремонт длительного пользования, а Кайя получила примерно 2.8 миллиона долларов.

Окружной судья США Стэнли Блюменфельд-младший также обязал Motley выплатить 13.1 миллиона долларов в качестве компенсации. Мотли был признан виновным по 20 пунктам обвинения в мошенничестве в сфере здравоохранения, двум пунктам обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.

Схемы мошенничества с Medicare, подобные этой, не только обходятся налогоплательщикам в миллионы долларов, но и подвергают риску пациентов, предоставляя им ненужное медицинское оборудование и услуги. Этот случай служит напоминанием о важности строгого надзора и правоприменения для защиты целостности системы Medicare.

Приговор Тамаре Мотли ясно дает понять, что лица, причастные к мошенничеству в сфере здравоохранения, будут привлечены к ответственности за свои действия. Министерство юстиции и правоохранительные органы намерены расследовать эти случаи и предотвращать дальнейшее злоупотребление программой Medicare. Борясь с мошенничеством, драгоценные средства здравоохранения можно перенаправить тем, кто действительно в них нуждается, обеспечивая благополучие бенефициаров Medicare и устойчивость программы.