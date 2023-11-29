Redmi Watch 4: умные часы с расширенными функциями

Redmi Watch 4 торжественно появились, к большой радости поклонников Redmi, с нетерпением ожидающих презентации серии Redmi K70. Но новые умные часы появились не одни; Redmi также представила ряд новых продуктов, в том числе совершенно новые Redmi Watch 4. Эта последняя версия серии умных часов компании представляет множество интересных обновлений, что делает их надежным выбором для энтузиастов умных часов.

Давайте углубимся в примечательные особенности Redmi Watch 4:

Варианты ремешков для уникального стиля

Как и его предшественники, Redmi Watch 4 поддерживают различные виды ремешков. В настоящее время доступны варианты из металла, нейлона и силикона, но мы можем ожидать появления большего количества ремешков как от официальных, так и от сторонних реселлеров, что позволит пользователям настраивать свои умные часы в соответствии со своим уникальным стилем.

Впечатляющий дисплей

Redmi Watch 4 могут похвастаться квадратным дисплеем с диагональю 1.97 дюйма. Его постоянно включенный AMOLED-дисплей с разрешением 390 x 450 пикселей обеспечивает четкое изображение и остается достаточно ярким даже под прямыми солнечными лучами, обеспечивая яркость до 600 нит.

Повышенная производительность с HyperOS

Продолжая стремиться к созданию общей экосистемы для своих продуктов, Xiaomi оснащает Redmi Watch 4 новейшей версией HyperOS. Эти умные часы становятся вторыми в линейке Xiaomi после Xiaomi Watch S3, работающими на этой передовой операционной системе.

Широкий выбор циферблатов и режимов тренировок

Благодаря более чем 200 циферблатам на выбор Redmi Watch 4 позволяет пользователям персонализировать работу с умными часами. Более того, он предлагает замечательный выбор из более чем 150 режимов упражнений и даже включает в себя голосового тренера, который переносит виртуального фитнес-напарника прямо на ваше запястье.

Точное отслеживание и поддержка GPS

Redmi Watch 4, оснащенные 4-канальным датчиком PPG, обеспечивают точные измерения с увеличением точности на 10%. Он поддерживает всепогодный мониторинг сердечного ритма и может точно отслеживать изменения сердечного ритма, предоставляя ценную информацию о вашем общем состоянии здоровья. Кроме того, благодаря встроенной поддержке GPS часы могут работать как автономное устройство для занятий, требующих GPS, устраняя необходимость носить с собой смартфон.

Длительное время автономной работы и другие функции

Несмотря на впечатляющий набор функций, Redmi Watch 4 обеспечивают приличное время автономной работы — до 20 дней в реальных условиях. Часы также оснащены датчиком сердечного ритма, функциями мониторинга стресса, тренировкой дыхания, поддержкой NFC и Bluetooth 5.3. Он весит всего 31.5 грамма и имеет компактный дизайн, размеры 47.58 x 41.12 x 10.5 мм.

Доступность и цены

Redmi Watch 4 доступны в элегантном черном и серебристо-белоснежном цветах. Часы по цене 499 юаней (70 долларов США / 5,960 индийских рупий) в настоящее время доступны для покупки на сайте mi.com в Китае. Хотя есть признаки того, что он достигнет Европы и Индии, ожидается, что это произойдет в следующем году.

Благодаря впечатляющему набору функций, таких как GPS, NFC и Always On Display, Redmi Watch 4 выделяются в сегменте бюджетных умных часов. Он обладает расширенными функциями, которые обычно присутствуют в более дорогих моделях, что делает его привлекательным вариантом по доступной цене в 70 долларов. Будьте готовы улучшить качество своих умных часов с помощью Redmi Watch 4.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Могу ли я персонализировать ремешок Redmi Watch 4?

Да, Redmi Watch 4 поддерживают различные типы ремешков, включая металлические, нейлоновые и силиконовые. Ожидается, что дополнительные опции станут доступны у официальных и сторонних реселлеров.

2. Каково время автономной работы Redmi Watch 4?

Redmi Watch 4 обеспечивают время автономной работы до 20 дней в реальных условиях.

3. Есть ли у Redmi Watch 4 поддержка GPS?

Да, Redmi Watch 4 поддерживают GPS, что делает их автономным устройством для занятий, требующих GPS.

4. Могу ли я контролировать частоту пульса с помощью Redmi Watch 4?

Абсолютно! Redmi Watch 4 поддерживают всепогодный мониторинг сердечного ритма, точно отслеживая изменения сердечного ритма и предоставляя ценную информацию о вашем общем состоянии здоровья.

5. Какие режимы тренировок доступны на Redmi Watch 4?

Redmi Watch 4 предлагает широкий выбор режимов тренировок: более 150 вариантов на выбор. Будь то бег, езда на велосипеде, плавание или другие занятия, часы помогут вам.

6. Совместимы ли Redmi Watch 4 с NFC?

Да, Redmi Watch 4 поддерживают NFC, что позволяет осуществлять бесконтактные платежи и использовать другие функции NFC.