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Новые смартфоны серии Redmi K70 представлены на торжественном мероприятии Redmi

ByРоберт Эндрю

29 ноября, 2023
Новые смартфоны серии Redmi K70 представлены на торжественном мероприятии Redmi

Redmi недавно продемонстрировала свою последнюю линейку смартфонов и умных носимых устройств на долгожданном мероприятии в Китае. Помимо впечатляющих смартфонов серии Redmi K70, компания также представила два новых дополнения к своей носимой технике: Redmi Watch 4 и беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4: элегантный дизайн и расширенные функции

Redmi Watch 4 имеют элегантный и современный дизайн и оснащены большим 1.96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390 x 450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Благодаря пиковой яркости до 600 нит часы предлагают впечатляющую функциональность дисплея Always-On. Примечательно, что это первые часы Redmi Watch с корпусом из алюминиевого сплава и водонепроницаемостью 5 атм.

Redmi Watch 4, оснащенные операционной системой Xiaomi HyperOS, предоставляют широкий спектр функций и возможностей подключения, включая позиционирование GNSS, NFC и Bluetooth 5.3. Пользователи могут воспользоваться возможностями точного отслеживания состояния здоровья, такими как мониторинг сердечного ритма, отслеживание уровня кислорода в крови, анализ сна и оценка стресса. Кроме того, часы предназначены для любителей фитнеса и предлагают более 150 спортивных режимов, предлагающих тренировки с голосовыми подсказками и индивидуальные программы восстановления.

Redmi Watch 4 питается от надежного аккумулятора емкостью 470 мАч, обеспечивающего длительную работу. Благодаря включенному дисплею Always-On и функциям отслеживания состояния часы могут легко прослужить до 10 дней. При более легком использовании он обеспечивает впечатляющее время автономной работы — до 20 дней.

Redmi Buds 5 Pro: захватывающий звук и шумоподавление

Беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro имеют классический дизайн внутриканальных наушников и обеспечивают превосходное качество звука. Эти наушники, оснащенные динамическими излучателями, в том числе 10-миллиметровыми высокочастотными динамиками с керамическим покрытием и 11-миллиметровыми низкочастотными динамиками с титановым покрытием, обеспечивают насыщенное и захватывающее качество звука. Благодаря потоковой передаче звука высокого разрешения LHDC 5.0 пользователи могут наслаждаться исключительной точностью звука.

Кроме того, Redmi Buds 5 Pro оснащен технологией активного шумоподавления, способной снизить окружающий шум до 52 дБ. Независимо от того, едете ли вы на работу или работаете в шумной обстановке, эти наушники обеспечат сосредоточенное и непрерывное прослушивание.

Благодаря подключению Bluetooth 5.3 Redmi Buds 5 Pro обеспечивает плавное сопряжение и стабильное соединение. Кроме того, версия для киберспорта предлагает специальный передатчик USB-C 2.4 ГГц, который значительно снижает задержку до 20 мс, улучшая игровой процесс для энтузиастов.

Совместное время автономной работы Redmi Buds 5 Pro и чехла для зарядки составляет впечатляющие 38 часов. При включенном режиме ANC пользователи могут наслаждаться воспроизведением до 6.5 часов, а отключение ANC продлевает срок службы батареи до 10 часов.

Ценообразование и доступность

Redmi Watch 4 продаются по цене 500 юаней (70 долларов США) и в настоящее время доступны для покупки на официальном сайте Xiaomi. Аналогичным образом, Redmi Buds 5 Pro доступны по той же цене и доступны в черном, белом, синем и черно-оранжевом цветах.

Благодаря расширенным функциям и привлекательной цене Redmi Watch 4 и Redmi Buds 5 Pro способны поднять на новый уровень сферу носимых технологий, предоставляя пользователям исключительное качество звука и комплексные возможности отслеживания состояния здоровья.

By Роберт Эндрю