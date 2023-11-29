Новые смартфоны серии Redmi K70 представлены на торжественном мероприятии Redmi

Redmi недавно продемонстрировала свою последнюю линейку смартфонов и умных носимых устройств на долгожданном мероприятии в Китае. Помимо впечатляющих смартфонов серии Redmi K70, компания также представила два новых дополнения к своей носимой технике: Redmi Watch 4 и беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro.

Redmi Watch 4: элегантный дизайн и расширенные функции

Redmi Watch 4 имеют элегантный и современный дизайн и оснащены большим 1.96-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390 x 450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Благодаря пиковой яркости до 600 нит часы предлагают впечатляющую функциональность дисплея Always-On. Примечательно, что это первые часы Redmi Watch с корпусом из алюминиевого сплава и водонепроницаемостью 5 атм.

Redmi Watch 4, оснащенные операционной системой Xiaomi HyperOS, предоставляют широкий спектр функций и возможностей подключения, включая позиционирование GNSS, NFC и Bluetooth 5.3. Пользователи могут воспользоваться возможностями точного отслеживания состояния здоровья, такими как мониторинг сердечного ритма, отслеживание уровня кислорода в крови, анализ сна и оценка стресса. Кроме того, часы предназначены для любителей фитнеса и предлагают более 150 спортивных режимов, предлагающих тренировки с голосовыми подсказками и индивидуальные программы восстановления.

Redmi Watch 4 питается от надежного аккумулятора емкостью 470 мАч, обеспечивающего длительную работу. Благодаря включенному дисплею Always-On и функциям отслеживания состояния часы могут легко прослужить до 10 дней. При более легком использовании он обеспечивает впечатляющее время автономной работы — до 20 дней.

Redmi Buds 5 Pro: захватывающий звук и шумоподавление

Беспроводные наушники Redmi Buds 5 Pro имеют классический дизайн внутриканальных наушников и обеспечивают превосходное качество звука. Эти наушники, оснащенные динамическими излучателями, в том числе 10-миллиметровыми высокочастотными динамиками с керамическим покрытием и 11-миллиметровыми низкочастотными динамиками с титановым покрытием, обеспечивают насыщенное и захватывающее качество звука. Благодаря потоковой передаче звука высокого разрешения LHDC 5.0 пользователи могут наслаждаться исключительной точностью звука.

Кроме того, Redmi Buds 5 Pro оснащен технологией активного шумоподавления, способной снизить окружающий шум до 52 дБ. Независимо от того, едете ли вы на работу или работаете в шумной обстановке, эти наушники обеспечат сосредоточенное и непрерывное прослушивание.

Благодаря подключению Bluetooth 5.3 Redmi Buds 5 Pro обеспечивает плавное сопряжение и стабильное соединение. Кроме того, версия для киберспорта предлагает специальный передатчик USB-C 2.4 ГГц, который значительно снижает задержку до 20 мс, улучшая игровой процесс для энтузиастов.

Совместное время автономной работы Redmi Buds 5 Pro и чехла для зарядки составляет впечатляющие 38 часов. При включенном режиме ANC пользователи могут наслаждаться воспроизведением до 6.5 часов, а отключение ANC продлевает срок службы батареи до 10 часов.

Ценообразование и доступность

Redmi Watch 4 продаются по цене 500 юаней (70 долларов США) и в настоящее время доступны для покупки на официальном сайте Xiaomi. Аналогичным образом, Redmi Buds 5 Pro доступны по той же цене и доступны в черном, белом, синем и черно-оранжевом цветах.

Благодаря расширенным функциям и привлекательной цене Redmi Watch 4 и Redmi Buds 5 Pro способны поднять на новый уровень сферу носимых технологий, предоставляя пользователям исключительное качество звука и комплексные возможности отслеживания состояния здоровья.