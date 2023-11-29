Представлены новые флагманские смартфоны Redmi K70 и Redmi K70 Pro

Redmi, популярный бренд смартфонов, провел сегодня долгожданное мероприятие, чтобы представить свои новейшие флагманские устройства — Redmi K70 и Redmi K70 Pro. Изюминкой этих смартфонов является наличие совершенно новой основной камеры с разрешением 50 МП, возможности быстрой зарядки и новейших чипсетов.

Redmi K70 — ультрасовременный дисплей и высокая производительность

Redmi K8, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 2 Gen 2022, который считается лучшей платформой 70 года, обеспечивает исключительную производительность. Он оснащен потрясающим 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с высоким разрешением 1440p и впечатляющей частотой обновления 120 Гц. Компания утверждает, что дисплей может отображать широкий диапазон цветов благодаря своей 12-битной панели, предлагая впечатляющие 68.7 миллиардов цветов. Кроме того, он может достигать лучшей в отрасли пиковой яркости в 4,000 нит, обеспечивая яркое и захватывающее визуальное восприятие. Xiaomi также внедрила алгоритм искусственного интеллекта, который улучшает видеоигры и приложения на этом устройстве.

Redmi K70 оснащен значительным объемом оперативной памяти, начиная с 12 ГБ и заканчивая 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Помимо достаточного объема оперативной памяти, варианты хранения варьируются от 256 ГБ до огромного хранилища UFS 1 емкостью 4.0 ТБ. Пользователи получат возможность хранить большие объемы данных и беспрепятственно запускать несколько приложений одновременно.

Непревзойденная система камер и молниеносная зарядка

Модуль основной камеры на задней панели Redmi K70 оснащен впечатляющим сенсором на 50 МП размером 1/1.55 дюйма и диафрагмой f/1.6, а также оптической стабилизацией изображения (OIS). Это позволяет делать исключительные фотографии при слабом освещении и получать высококачественные изображения в различных условиях освещения. Кроме того, имеется сверхширокоугольная камера на 8 МП и датчик глубины на 2 МП, обеспечивающие универсальность при съемке различных ракурсов.

Для тех, кто ценит потрясающие селфи, предусмотрена фронтальная камера с сенсором на 16 Мп. Хотя конкретные подробности не были предоставлены, предполагается, что он будет оснащен сенсором 1/3.06 дюйма и объективом f/2.5, аналогичным серии Redmi K60.

Одной из выдающихся особенностей Redmi K70 является массивный аккумулятор емкостью 5,000 мАч, который поддерживает молниеносную зарядку мощностью 120 Вт. Эта передовая технология позволяет устройству полностью заряжаться всего за 18 минут, устанавливая новый стандарт быстрой зарядки в индустрии смартфонов. Redmi K70 оснащен автономным чипом зарядки P2 и чипом управления аккумулятором G1, которые способствуют увеличению срока службы аккумулятора и общему управлению питанием.

HyperOS и доступность

Будучи частью вселенной Xiaomi, Redmi K70 работает на HyperOS на базе новейшей операционной системы Android 14. Он также включает в себя такие важные функции, как NFC и Bluetooth 5.3, поддерживающие современные возможности подключения. Однако у него нет ни слота microSD, ни аудиоразъема 3.5 мм.

Redmi K70 будет доступен для покупки в Китае с 1 декабря в 10:2,499. На выбор предлагается четыре варианта цвета: белый, черный, синий лунный камень и фиолетовый. Цены начинаются от 350 юаней (320 долларов США/12 евро) за вариант емкостью 256/3,399 ГБ и доходят до 480 юаней (435 долларов США/16 евро) за топовую версию объемом 1 ГБ/XNUMX ТБ.

Redmi K70 Pro – улучшение качества смартфона

Как и Redmi K70, Redmi K70 Pro оснащен 6.67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1440p, разработанным в сотрудничестве с TCL. Однако он отличается чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, обеспечивающим еще большую мощность и производительность по сравнению со стандартной моделью K70.

Камера включает в себя тот же основной датчик на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 МП с 2-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру на 12 МП. Эта комбинация обеспечивает замечательные возможности фотосъемки, предлагая расширенные возможности масштабирования и более широкое поле зрения. Фронтальная камера состоит из сенсора на 16 Мп.

Redmi K70 Pro сохранил исключительную батарею емкостью 5,000 мАч и технологию зарядки 120 Вт, обещая полную зарядку за 18 минут. Он будет доступен в трех цветах: черном, белом и синем, по цене от 3,299 465 юаней (420 долларов США/12 евро) за вариант емкостью 256/4,399 ГБ и до 620 565 юаней (24 долларов США/1 евро) за вариант. XNUMX ГБ ОЗУ высшего уровня и вариант хранения объемом XNUMX ТБ.

FAQ

Вопрос: Какова выдающаяся особенность Redmi K70 и K70 Pro?

Ответ: Оба смартфона оснащены новой основной камерой на 50 МП, возможностью быстрой зарядки и флагманскими чипсетами.

Вопрос: Сколько времени требуется для полной зарядки Redmi K70 и K70 Pro?

О: Устройства поддерживают зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет им полностью заряжаться всего за 18 минут.

Вопрос: Какие цвета доступны для Redmi K70 и K70 Pro?

Ответ: Redmi K70 доступен в белом, черном, синем лунном и фиолетовом цветах, а K70 Pro доступен в черном, белом и синем цветах.