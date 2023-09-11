Инвазивный вид муравьев, обнаруженный в Италии, может распространиться на Великобританию из-за глобального потепления, предупреждает исследование

Согласно исследованию, инвазивный неместный вид муравьев, известный как красный огненный муравей (Solenopsis invicta), обосновался в Италии и представляет угрозу для Европы и, возможно, Великобритании из-за глобального потепления. Эти муравьи считаются одними из самых разрушительных инвазивных видов, поскольку они обладают мощным укусом и могут нанести ущерб посевам и заразить электрооборудование. Известно, что они быстро образуют «суперколонии» с несколькими королевами, которые охотятся на местные растения, насекомых и травоядных животных, в конечном итоге вытесняя их за пищу.

Красный огненный муравей является пятым наиболее дорогостоящим инвазивным видом в мире и может ежегодно причинять ущерб на сумму около 6 миллиардов долларов (4.8 миллиарда фунтов стерлингов). Исследователи обнаружили 88 гнезд красных огненных муравьев на площади 5 гектаров (12 акров) недалеко от Сиракуз, Сицилия, и определили, что инвазивные колонии могли происходить из Китая или США. Исследование подчеркивает необходимость скоординированных усилий по обнаружению этой новой угрозы и реагированию на нее до того, как она распространится бесконтрольно.

Благотворительная организация Buglife призвала правительство Великобритании запретить ввоз почвы, поскольку инвазивные виды муравьев легко распространяются через импортированные растения. ЕС уже запретил экспорт почвы из Великобритании, но Великобритания не приняла ответных мер по прекращению импорта, особенно через торговлю садоводством. Эксперты обеспокоены проникновением этих инвазивных видов муравьев в Европу, поскольку, как только они приживутся, их станет сложно искоренить.

Красный огненный муравей ранее обнаруживался в импортируемых продуктах в Испании, Финляндии и Нидерландах, но это первое подтверждение его вселения в дикую природу на европейском континенте. Хотя ЕС обновил свой список «видов, вызывающих беспокойство», включив в него красного огненного муравья, британское правительство не обновляло свой список после Брексита. Австралия в настоящее время тратит 400 миллионов австралийских долларов (205 миллионов фунтов стерлингов) на искоренение муравьев, а Новая Зеландия — единственная страна, которая успешно их искоренила.

Исследователи определили, что красный огненный муравей потенциально может обосноваться примерно на 7% территории Европы. В условиях глобального потепления до половины городских территорий в Европе, включая крупные города, такие как Лондон, Париж, Рим и Барселона, могут стать подходящей средой обитания для этого вида. Муравей больше всего подходит для прибрежных городов Средиземноморья, и их морские порты могут способствовать его распространению.

Исследование рекомендует продолжить мониторинг портов, поскольку летающие муравьи-королевы, возможно, прибыли на Сицилию из порта Сиракузы. Общественность также может сыграть решающую роль в обнаружении красных огненных муравьев, поскольку их часто можно встретить в городских районах и их можно идентифицировать по болезненным укусам и характерным гнездовым холмикам.

источники:

– Современная биология (исследование)

— Баглайф (благотворительность)

– Лаборатория разнообразия и эволюции бабочек Института эволюционной биологии.