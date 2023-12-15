Вирджиния Гудрич уходит на пенсию после 58 лет работы в Торговой палате Большого Скрэнтона

Вирджиния Гудрич, которую ласково называют «Джинджер», попрощалась со своими коллегами из Торговой палаты Большого Скрэнтона после невероятной 58-летней карьеры. Гудрич, который все эти годы отвечал за украшение рождественской елки в палате, стал знаковой фигурой в организации.

За время своего пребывания в должности Гудрич накопила впечатляющую коллекцию украшений, которая теперь является рекордом Ассоциации руководителей торговых палат. По словам президента Палаты Боба Дюркина, она также удостоилась звания сотрудника Торговой палаты с самым большим стажем работы в Соединенных Штатах.

Когда Гудрич делает последний поклон, ее уход поверг в смятение и коллег, и друзей. Однако сама она стремится отойти от напряженного графика, связанного с ее ролью. «Я устал строить планы. Я устал от календарей и расписаний. Я устал от организованности», — заявил Гудрич.

Размышляя о своем путешествии с момента прихода в палату в 1965 году, Гудрич с любовью вспоминала свой первый день, когда она изо всех сил пыталась найти выключатель в своем офисе. Несмотря на трудности, она гордится экономическим эффектом, достигнутым Палатой под ее руководством. На протяжении многих лет Палата играла важную роль в привлечении крупных компаний, продаже им земли и даже строительстве зданий, и все это способствовало процветанию экономики региона.

Хотя она, возможно, и уйдет в отставку, Гудрич, несомненно, останется важным контактом для Палаты. Ее обширные знания истории организации и ее непоколебимая приверженность ее успеху укрепили ее статус неотъемлемой части Торговой палаты Большого Скрэнтона.