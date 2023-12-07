Ray-Ban и Meta сотрудничают с музыкантами и спортсменами для создания новой коллекции умных очков

Ray-Ban и Meta объединились с музыкантами Малумой, Эрикой Баду и Кой Лерай, а также звездой тенниса Коко Гауфф, чтобы продвигать свою последнюю коллекцию умных очков. Новый Ray-Ban | Мета-умные очки призваны предоставить пользователям возможность без помощи рук записывать, делиться и транслировать свои впечатления без необходимости постоянно взаимодействовать с экранами своих телефонов.

Эти высокотехнологичные очки оснащены впечатляющими функциями, включая возможность делать фотографии с разрешением 12 Мп, записывать видео с разрешением 1040p, совершать телефонные звонки и использовать возможности искусственного интеллекта. Теперь пользователи могут легко документировать свои моменты и общаться с другими, не возясь со своими смартфонами.

Чтобы вызвать ажиотаж вокруг новой коллекции, Ray-Ban и Meta выпустили звездную рекламную кампанию с участием Малумы, который продемонстрировал инновационные характеристики в видео, записанном на его недавнем концерте в Мэдисон-Сквер-Гарден. Колумбийский певец поделился видом от первого лица своего выступления на сцене, продемонстрировав уникальные возможности умных очков.

Кампанию можно найти в социальных сетях Ray-Ban и Meta, а умные очки теперь доступны для покупки на веб-сайте Ray-Ban по цене от 299 долларов за пару.

В дополнение к этому сотрудничеству Ray-Ban также выпустила солнцезащитные очки Scuderia Ferrari Las Vegas Ltd., лимитированную коллекцию, созданную в честь известного итальянского автопроизводителя после недавнего Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-XNUMX.

С этой новой коллекцией умных очков Ray-Ban и Meta стремятся революционизировать то, как мы фиксируем и делимся своими впечатлениями, предоставляя простое решение без помощи рук, позволяющее оставаться на связи в этом все более цифровом мире.