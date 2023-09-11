Управляемое разумом ScreenDress: объединение моды и технологий с Raspberry Pi

Анук Виппрехт, известный дизайнер, представила инновационный проект под названием ScreenDress, напечатанный на 3D-принтере, который объединяет технологии и моду с помощью Raspberry Pi. Платье оснащено несколькими экранами, которые меняются в реальном времени в зависимости от мозговых волн, что позволяет владельцу напрямую влиять на платье. Это творение, известное как ScreenDress, демонстрирует передовые компоненты, ориентированные на искусственный интеллект.

Владелец платья использует датчик ЭЭГ, известный как электроэнцефалограмма. Датчик необходимо научить распознавать основные мозговые волны пользователя и стимулировать или сфокусировать его. Когда мозговые волны владельца достигают определенной интенсивности, шесть круглых ЖК-дисплеев платья реагируют, отображая глазные яблоки с расширяющимися зрачками.

Каждое глазное яблоко поддерживается Raspberry Pi Zero, который подключается к ЖК-экрану и соответствующим образом обновляет его. 4-канальная гарнитура BCI, называемая повязкой на голову Unicorn, служит датчиком ЭЭГ и была специально напечатана в 3D для этого проекта на принтере HP Jet Fusion 5420W. Все компоненты, напечатанные на 3D-принтере, были разработаны Wipprecht с использованием браузерного CAD-приложения Onshape.

Виппрехт подчеркивает простоту обучения системе машинного обучения для каждого пользователя, поскольку это занимает всего около двух минут. Проект ScreenDress был представлен на фестивале ARS Electronica в Линце, Австрия, и в будущем будет представлен на других мероприятиях.

Если вы искали проект Raspberry Pi, который вдохновил бы вас на модную сторону, вам, безусловно, стоит рассмотреть управляемый разумом ScreenDress.

Источники: Воксельные вопросы.

Определения:

Raspberry Pi: одноплатный компьютер, доступный по цене и очень универсальный, часто используемый в различных технологических проектах.

Датчик ЭЭГ: датчик электроэнцефалограммы, который измеряет и записывает электрическую активность мозга.

ЖК-дисплей: жидкокристаллический дисплей, плоский дисплей, используемый для визуального вывода.

Гарнитура BCI: монтируемое на голове устройство, использующее технологию интерфейса «мозг-компьютер» для управления внешними устройствами или приложениями.

Приложение САПР: программное обеспечение для компьютерного проектирования, используемое для создания и изменения цифровых проектов для 3D-печати.