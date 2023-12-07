Ameri-Merc: Самый подлый немецкий рестомод в Америке от Tucci Hot Rods

В небольшом городке в центре Нью-Йорка компания Tucci Hot Rods подняла концепцию рестомода на новую высоту в своем последнем творении. В то время как пуристы могут утверждать, что переделка классического Mercedes 190E двигателем Cosworth, соответствующим номерам, является кощунством, Tucci Hot Rods склонны к иному мнению. Вместо того, чтобы подчиняться традиционным правилам, они решили придать этому немецкому спортивному седану истинно американский оттенок.

Двигатель Cosworth ушел в прошлое, его заменило бьющееся сердце пикапа Ford F-150 Raptor второго поколения – EcoBoost V6. Под умелыми руками Дома Туччи специальные крепления легко интегрируют EcoBoost V6 в моторный отсек 190E. Но этот двигатель — не обычный EcoBoost — он превратился в абсолютную электростанцию.

Оснащенный двумя турбокомпрессорами BorgWarner EFT6758, способными выдерживать невероятный наддув в 30 фунтов на квадратный дюйм, этот рестомод генерирует на шинах около 700 лошадиных сил. В сочетании с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач Bowler-Tremec TKX Carbon Edition и комплектом двухдискового сцепления от Advanced Clutch Technology он предлагает захватывающие впечатления от вождения, не похожие ни на один другой.

Tucci Hot Rods не остановились на достигнутом. Чтобы гарантировать, что Ameri-Merc сможет справиться со всей этой мощностью, они адаптировали переднюю подвеску из комплекта, предназначенного для Мустангов SN95, в комплекте с четырехпоршневыми суппортами Wilwood Superlite и 13-дюймовыми роторами. Обладая обилием лошадиных сил, этот зверь может проходить повороты с ловкостью гораздо более старого автомобиля и, возможно, даже ловко дрифтовать.

Поздравляем Tucci Hot Rods с созданием одного из самых впечатляющих немецких рестомодов, которые видели в Америке за последние годы. Это уникальное сочетание немецкой инженерии и американской мускулатуры демонстрирует безграничные возможности автомобильной индивидуализации. Хотя мнения могут разделиться, нельзя отрицать впечатляющее мастерство и производительность этого Ameri-Merc.