Кастомизированный Mercedes 190E: чудовищный немецкий рестомод

В мире европейской классики воплощением совершенства считается соответствующий номерам Mercedes 190E с двигателем Cosworth. Однако пуристы могут поднять брови при виде модифицированной версии, особенно той, что найдена в центре Нью-Йорка. Этот конкретный Mercedes 190E претерпел потрясающую трансформацию: его первоначальная трансмиссия была заменена бьющимся сердцем Ford F-150 Raptor второго поколения – EcoBoost V6.

Этот потрясающий рестомод является детищем Дома Туччи, владельца Tucci Hot Rods в Марси, Нью-Йорк. Известный своим опытом в настройке Фордов, Туччи и его команда успешно реализовали проекты, включающие Мустанги, Бронкос и даже переоборудование экобокса EcoSport для бездорожья. Однако с Mercedes 190E они стремились выйти из зоны комфорта и исследовать новые возможности.

Ушли в прошлое заводские рядные четырехцилиндровые двигатели M102 или рядные шестицилиндровые двигатели M103. На их месте находится модифицированный EcoBoost V6, усиленный двумя турбокомпрессорами BorgWarner EFT6758, способными выдерживать давление наддува более 30 фунтов на квадратный дюйм. Этот чудовищный двигатель способен передавать на шины примерно 700 лошадиных сил, по сравнению с которыми оригинальный 190 Cosworth кажется вялым.

Чтобы справиться с этой огромной мощностью, Tucci Hot Rods оснастила автомобиль пятиступенчатой ​​механической коробкой передач Bowler-Tremec TKX Carbon Edition, дополненной комплектом двухдискового сцепления от Advanced Clutch Technology. Задняя часть оснащена дифференциалом Subaru STI с изготовленными по индивидуальному заказу мостами, обеспечивающими оптимальные характеристики на дороге.

Благодаря передней подвеске, заимствованной у Мустангов SN95, в комплекте с четырехпоршневыми суппортами Wilwood Wuperlite и 13-дюймовыми роторами, этот рестомод готов с легкостью покорять повороты. Его обилие лошадиных сил также означает, что он способен вызывать захватывающие заносы, оставляя задние колеса на грани взрыва.

Снимаю шляпу перед Tucci Hot Rods за создание одного из самых грозных немецких рестомодов, которые видели в США за последние годы. Этот модифицированный Mercedes 190E является свидетельством их мастерства, расширяя границы возможного и вдыхая новую жизнь в классический автомобиль.