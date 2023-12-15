Защита Рейнджерс ждет возвращения К'Андре Миллера

Резюме: "Нью-Йорк Рейнджерс" рассчитывают на защитника Адама Фокса, который усилит свою игру в отсутствие К'Андре Миллера. После отсутствия в 10 играх Фокс вернулся на лед 29 ноября и показал свой лучший результат в недавней игре против «Торонто Мэйпл Лифс». В паре с Райаном Линдгреном Фокс доминировал в матче против первой линии «Мэйпл Лифс». Несмотря на недавний упадок «Рейнджерс», сильная игра Фокса дает надежду на слабую защиту команды.

«Рейнджерс» столкнулись с нестабильностью в обороне из-за неопределенного статуса Миллера и недавнего упадка команды. Возвращение Фокса в форму пришло как нельзя кстати. «Рейнджерс» нужно, чтобы он был тем же игроком, которым он был в прошлом сезоне, когда выиграл «Норрис Трофи», и неизменно был одним из лучших защитников лиги.

Во вторник в игре против «Мэйпл Лифс» пара Фокс-Линдгрен имела ошеломляющее преимущество в попытках бросков, ударах, голевых моментах и ​​опасных моментах. Они доминировали в своем матче и ограничивали возможности «Мэйпл Лифс» забить. Главный тренер Питер Лавиолетт похвалил Фокса за его наступательные инстинкты и элитную способность играть.

Хотя дуэт Джонс-Шнайдер временами испытывал трудности, Лавиолетт считает, что они стали жертвами невезения. Несмотря на приличные периферийные показатели, эта пара забила на льду больше голов против, чем за. Лавиолетт видит потенциал в молодых защитниках и верит, что они смогут улучшить свою разницу мячей.

«Рейнджерс» придется дождаться возвращения Миллера, чтобы укрепить свой оборонительный состав. Тем временем они будут полагаться на Фокса и Линдгрена, чтобы закрепить оборону и обеспечить стабильность. Если Фокс сможет продолжать выступать на высоком уровне, это принесет большую пользу команде, поскольку она попытается переломить ход сезона. «Рейнджерс» нужно усилить защиту, и недавнее выступление Фокса показывает, что он справится с этой задачей.