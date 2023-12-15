Временное закрытие съездов между Южным бульваром штата и бульваром штата Медоубрук

Департамент транспорта штата Нью-Йорк объявил о временном закрытии некоторых съездов между Южным бульваром штата и бульваром штата Медоубрук в Хемпстеде. Закрытие планируется провести в четверг, 7 декабря, с 10:5 до XNUMX:XNUMX, если позволит погода. Это закрытие необходимо для облегчения содержания дорог.

Во время закрытия водители, которые обычно используют съезд 22N с восточного бульвара штата Южный штат до идущего на север бульвара штата Медоубрук, будут объезжать съезд 24N. Аналогичным образом, те, кому необходимо попасть на Южный бульвар, идущий на восток, с бульвара штата Медоубрук, идущего на юг, должны использовать выход M7E в качестве альтернативы.

Водителям важно знать, что штрафы за превышение скорости в рабочих зонах увеличиваются в два раза. Поэтому крайне важно проявлять осторожность и соблюдать скоростной режим при проезде по этой территории.

В целом закрытие этих съездов является временным неудобством, но оно необходимо для обеспечения постоянного содержания и безопасности автомагистралей. Департамент транспорта штата Нью-Йорк обязуется информировать автомобилистов о любых обновлениях и изменениях в течение этого периода.

Обратите внимание, что время закрытия может меняться в зависимости от погодных условий. Рекомендуется следить за любыми объявлениями и уведомлениями о закрытии.