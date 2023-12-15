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Роли продает землю компании Habitat for Humanity для строительства доступного жилья

ByМамфо Брешиа

Декабрь 15, 2023
Роли продает землю компании Habitat for Humanity для строительства доступного жилья

Руководители города Роли предприняли важный шаг для решения проблемы растущей стоимости жилья, продав участок земли стоимостью более 650,000 1 долларов организации Habitat for Humanity округа Уэйк всего за XNUMX доллар. Объект, расположенный недалеко от автостоянки GoRaleigh на Пул-роуд, будет использоваться для строительства девяти таунхаусов в рамках проекта Habitat for Humanity в районе Old Poole Place. Целью проекта является предоставление доступных вариантов жилья для людей с высоким доходом, впервые покупающих жилье.

Из девяти таунхаусов два будут доступны семьям, зарабатывающим до 60% среднего дохода по району (AMI), с максимальным пределом дохода в 67,980 80 долларов для семьи из четырех человек. Остальные семь таунхаусов будут доступны для семей, зарабатывающих до 90,650% AMI, с пределом в 322,000 60 долларов для семьи из четырех человек. По оценкам города, первоначальная цена продажи составит около 354,000 80 долларов США для тех, кто соответствует пределу AMI XNUMX%, и примерно XNUMX XNUMX долларов США для тех, кто соответствует пределу AMI XNUMX%.

Городской менеджер Марчелл Адамс-Дэвид выразил восторг по поводу возможности приобретения доступного жилья, заявив, что город постоянно предоставляет возможности для приобретения доступного жилья в течение всего года. Это партнерство с Habitat for Humanity позволит еще девяти семьям приобрести доступные дома и улучшить доступ к общественному транспорту для жителей района Олд Пул Плейс.

В дополнение к недорогой продаже земли, домохозяйства также могут иметь право на получение до 45,000 XNUMX долларов США через Программу помощи покупателям жилья Роли, которая помогает с авансовыми платежами и другими затратами на закрытие, чтобы еще больше снизить общую стоимость домов. Субсидируя доступное строительство и предоставляя землю по сниженной цене, город стремится поддержать застройщиков в сохранении доступности жилья для населения.

Генеральный директор Habitat Wake Патрисия Берч выразила благодарность городу за долгосрочное партнерство, подчеркнув положительное влияние, которое сотрудничество окажет на расширение доступа к жилью для всех членов сообщества. Эта инициатива соответствует миссии Habitat for Humanity по предоставлению безопасного и доступного жилья тем, кто в нем нуждается.

By Мамфо Брешиа