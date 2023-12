By

Руководители города Роли предприняли важный шаг для решения проблемы растущей стоимости жилья, продав участок земли стоимостью более 650,000 1 долларов организации Habitat for Humanity округа Уэйк всего за XNUMX доллар. Объект, расположенный недалеко от автостоянки GoRaleigh на Пул-роуд, будет использоваться для строительства девяти таунхаусов в рамках проекта Habitat for Humanity в районе Old Poole Place. Целью проекта является предоставление доступных вариантов жилья для людей с высоким доходом, впервые покупающих жилье.

Из девяти таунхаусов два будут доступны семьям, зарабатывающим до 60% среднего дохода по району (AMI), с максимальным пределом дохода в 67,980 80 долларов для семьи из четырех человек. Остальные семь таунхаусов будут доступны для семей, зарабатывающих до 90,650% AMI, с пределом в 322,000 60 долларов для семьи из четырех человек. По оценкам города, первоначальная цена продажи составит около 354,000 80 долларов США для тех, кто соответствует пределу AMI XNUMX%, и примерно XNUMX XNUMX долларов США для тех, кто соответствует пределу AMI XNUMX%.

Городской менеджер Марчелл Адамс-Дэвид выразил восторг по поводу возможности приобретения доступного жилья, заявив, что город постоянно предоставляет возможности для приобретения доступного жилья в течение всего года. Это партнерство с Habitat for Humanity позволит еще девяти семьям приобрести доступные дома и улучшить доступ к общественному транспорту для жителей района Олд Пул Плейс.

В дополнение к недорогой продаже земли, домохозяйства также могут иметь право на получение до 45,000 XNUMX долларов США через Программу помощи покупателям жилья Роли, которая помогает с авансовыми платежами и другими затратами на закрытие, чтобы еще больше снизить общую стоимость домов. Субсидируя доступное строительство и предоставляя землю по сниженной цене, город стремится поддержать застройщиков в сохранении доступности жилья для населения.

Генеральный директор Habitat Wake Патрисия Берч выразила благодарность городу за долгосрочное партнерство, подчеркнув положительное влияние, которое сотрудничество окажет на расширение доступа к жилью для всех членов сообщества. Эта инициатива соответствует миссии Habitat for Humanity по предоставлению безопасного и доступного жилья тем, кто в нем нуждается.