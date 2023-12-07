Открытие второго заведения Raising Cane's в районе Питтсбурга собирает огромные толпы

Заядлые поклонники Raising Cane's часами выстраивались в очередь возле недавно открывшегося ресторана на шоссе 30 в Северном Версале, отмечая второе место расположения популярной сети ресторанов с куриными палочками в районе Питтсбурга. Волнение было ощутимым, поскольку клиенты ждали возможности попробовать знаменитые куриные палочки ресторана.

Чтобы отпраздновать торжественное открытие, компания организовала лотерею, в которой клиенты имели возможность выиграть бесплатное питание Cane's в течение года. Среди счастливчиков был Джозеф Рассел, житель Норт-Сайда, который выразил свою любовь к курицам Raising Cane и с нетерпением ждал их прибытия в этот район.

«Мы подаем блюда из куриных палочек. Это единственное, что есть в нашем меню», — объяснил Джастин Песичек, региональный руководитель ресторанов Raising Cane's. «Мы готовим куриные палочки лучше, чем кто-либо другой. У нас есть фирменный соус Raising Cane's, который мы готовим с нуля. Это секретный рецепт, который менеджеры готовят каждый день».

Это место в Северном Версале является восьмым по счету Raising Cane's в Пенсильвании и 759-м по всей стране. После успеха первого местного филиала в Окленде в начале этого года компания планирует открыть еще два филиала в 2024 году: один в Саут-Фейетте, а другой в Плезант-Хиллз. Строительство новых ресторанов уже ведется, и нетерпеливые клиенты могут рассчитывать на то, что вскоре смогут ощутить аппетитные вкусы Raising Cane's в этих новых местах.

Поскольку Raising Cane's продолжает расширять свое присутствие в Питтсбурге, становится ясно, что спрос на их восхитительные куриные палочки и фирменный соус остается высоким. Стремление бренда предложить простое, но неотразимое меню, несомненно, является формулой успеха, которая заставляет клиентов возвращаться снова и снова.