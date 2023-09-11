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Проектирование SMART-боксов для минимизации шумовых помех на площадках радиотелескопов

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Проектирование SMART-боксов для минимизации шумовых помех на площадках радиотелескопов

Многопрофильная группа экспертов разработала инновационное решение для минимизации шумовых помех на площадках радиотелескопов. Радиотелескопы полагаются на улавливание слабых радиосигналов от далеких космических источников, и любой шум может нарушить или исказить эти сигналы, затрудняя астрономические исследования. Таким образом, крайне важно поддерживать тишину на месте установки телескопа.

Чтобы решить эту проблему, команда разработала усовершенствованные «блоки SMART» для питания низкочастотного телескопа с массивом квадратных километров (SKA-Low) в Западной Австралии. Эти блоки SMART оборудованы для устранения шума, создаваемого электронным оборудованием, таким как Wi-Fi, мобильные телефоны, телескопы и другие гаджеты внутри и вокруг радиоустановки.

Имея 24 прототипа SMART-боксов, готовых к установке на площадке СКА, эксперты стремятся создать бесшумную среду, способствующую проведению точных астрономических наблюдений. Обеспечивая чистый источник питания телескопа, эти блоки SMART эффективно блокируют любые потенциальные шумовые помехи, которые могут помешать обнаружению слабых радиосигналов.

Коробки SMART были тщательно разработаны, чтобы обеспечить максимальную бесшумность и отсутствие электрических или механических шумов. Это важно для поддержания чувствительности радиотелескопа и обеспечения точного сбора данных.

Успех этой инициативы проложит путь к улучшению астрономических исследований за счет сведения к минимуму воздействия внешних источников шума на площадках радиотелескопов. Объединив опыт различных дисциплин, команда продемонстрировала важность сотрудничества в поиске инновационных решений научных проблем.

Это событие подчеркивает продолжающиеся усилия по расширению границ астрономии и улучшению нашего понимания Вселенной. Благодаря установке блоков SMART телескоп СКА-Лоу в Западной Австралии будет хорошо оснащен для осуществления революционных открытий в области радиоастрономии.

Определения:
– Радиотелескопы: инструменты, используемые для обнаружения и изучения радиоволн, излучаемых небесными объектами.
– Шумовые помехи: нежелательные сигналы или помехи, которые нарушают прием полезных радиосигналов.
– SMART Boxes: усовершенствованные системы электропитания, предназначенные для минимизации шумовых помех на площадках радиотелескопов.

источники:
- Оригинальная статья.

By Габриэль Бота

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