Радиационно-индуцированная ионизация воды, связанная с сольватированными ионами металлов: исследование проливает свет на механизмы повреждения

Недавнее международное исследование, опубликованное в журнале Nature Chemistry, открыло новое понимание механизмов, лежащих в основе радиационного повреждения на молекулярном уровне. Исследование показывает, насколько обширная, локализованная ионизация воды происходит из-за сверхбыстрых процессов, вызванных ионизацией на уровне ядра сольватированных ионов металлов.

Радиационное повреждение, особенно в биологических системах, в первую очередь вызвано ионизацией молекул воды и последующим образованием радикалов и электронов низкой энергии. Предыдущие теории предполагали, что радиационные повреждения преимущественно вызваны случайными событиями на пути излучения, непосредственно ионизирующими биомолекулы. Однако данное исследование опровергает эту точку зрения, показывая, что инициирование радиационного повреждения тесно связано с сольватированными ионами металлов в воде.

В ходе исследования изучалось поведение ионов Al3+ в водных растворах после ионизации на уровне ядра. Было обнаружено, что электронная релаксация в этих системах включает два последовательных процесса распада растворенное вещество-растворитель, опосредованных переносом электрона. Эти этапы релаксации приводят к образованию высокореактивных частиц и ионизации воды, создавая «горячие точки» радиационного повреждения.

Это исследование имеет широкие последствия, особенно в контексте лучевой терапии для лечения рака. Понимание механизмов радиационного повреждения имеет решающее значение для оптимизации стратегии лечения. Кроме того, это исследование может способствовать прогрессу в восстановлении молекул ДНК и разработке более эффективных мер радиационной защиты в различных областях.

В исследовании использовались передовые экспериментальные методы, включая жидкостную фотоэмиссионную спектроскопию, в сочетании с расчетами ab initio высокого уровня, чтобы подтвердить возникновение этих сложных процессов. Это представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании радиационных повреждений на молекулярном уровне, подчеркивая роль сольватированных ионов металлов в инициировании этих процессов.

В целом, это исследование дает ценную информацию о механизмах радиационно-индуцированной ионизации воды и ее связи с сольватированными ионами металлов. Это расширяет наше понимание радиационного повреждения и его потенциального применения в различных научных и медицинских областях.

Источник: Nature Chemistry (DOI: 10.1038/s41557-023-01302-1).