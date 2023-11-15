Новые мультиплексы открыты компанией PVR INOX в Мумбаи и Бхубанешваре

PVR Inox, одна из ведущих сетей мультиплексов в Индии, недавно открыла два новых мультиплекса в Мумбаи и Бхубанешваре. Цена акций компании выросла на 1 процент в начале торгов после этого объявления.

Новый мультиплекс во Всемирном центре Jio в Мумбаи может похвастаться передовыми технологиями, включая систему лазерной проекции 4K, объемный звук Dolby Atmos и 3D-экраны нового поколения. Между тем, мультиплекс в торговом центре Utkal Kanika Galleria Mall в Бхубанешваре оснащен самыми современными театральными решениями, включая лазерную проекцию 4K, иммерсивный звук Dolby 7.1 и 3D-экраны нового поколения.

Благодаря этим новым дополнениям компания PVR Inox расширила свое присутствие в Западной Индии, теперь эксплуатируя 345 кинозалов в 76 объектах недвижимости, а также в Восточной Индии со 138 кинозалами в 36 объектах недвижимости.

Этот последний запуск также укрепил позицию PVR Inox как крупнейшей мультиплексной сети в Индии и Шри-Ланке с 1,711 экранами в 359 объектах недвижимости в 114 городах.

Недавно открывшийся мультиплекс Maison INOX во Всемирном центре Jio предлагает захватывающий просмотр фильмов для 790 зрителей, включая 2 экрана Insignia, 1 экран IMAX и 3 обычных экрана. С другой стороны, 4-зальный мультиплекс в Бхубанешваре, вмещающий 682 зрителя, является первым в городе, оснащенным всеми лазерными экранами 4K.

«Мы гордимся тем, что открываем 10 залов в двух разных регионах нашей страны с их уникальной аудиторией», — сказал Аджай Биджли, управляющий директор PVR INOX Limited. «PVR Inox стремится развивать кинотеатры как социальные пространства и идеальные места развлечений вне дома, чтобы удовлетворить растущие чаяния потребителей с их уникальными предпочтениями в отношении кино».

PVR INOX продолжает расширять сферу своей деятельности и предоставлять исключительные впечатления от просмотра фильмов зрителям по всей Индии и Шри-Ланке.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Сколько экранов в настоящее время работает в PVR INOX?

PVR INOX в настоящее время управляет крупнейшей мультиплексной сетью в Индии и Шри-Ланке с 1,711 экранами в 359 объектах недвижимости в 114 городах.

2. Где расположены новые мультиплексы?

Новые мультиплексы, открытые PVR INOX, расположены в Jio World Centre в Мумбаи и торговом центре Utkal Kanika Galleria в Бхубанешваре.

3. Какая технология используется в новых мультиплексах?

Мультиплекс во Всемирном центре Jio в Мумбаи оснащен лазерной проекционной системой 4K, объемным звуком Dolby Atmos и 3D-экранами нового поколения. Мультиплекс в торговом центре Utkal Kanika Galleria Mall в Бхубанешваре оснащен лазерной проекцией 4K, иммерсивным звуком Dolby 7.1 и 3D-экранами нового поколения.

4. Какова вместимость новых мультиплексов?

Мультиплекс Maison INOX во Всемирном центре Jio может вместить до 790 зрителей, включая 2 экрана Insignia, 1 экран IMAX и 3 обычных экрана. Мультиплекс в торговом центре Utkal Kanika Galleria Mall в Бхубанешваре вмещает 682 зрителя.

5. Как PVR INOX планирует улучшить качество просмотра фильмов?

PVR INOX стремится развивать кинотеатры как социальные пространства и идеальные места для развлечений вне дома, обеспечивая захватывающий и захватывающий опыт просмотра фильмов, отвечающий растущим предпочтениям кинозрителей.