Дебаты по поводу легализации марихуаны обостряются в Огайо

Владелец диспансера по продаже медицинской марихуаны из района Вествуд в Цинциннати обратился к комитету Сената штата Огайо, подчеркнув отсутствие консенсуса по вопросу легализации марихуаны. Хотя закон о марихуане, известный как «Вопрос второй», был одобрен избирателями в день выборов и скоро вступит в силу, были высказаны опасения по поводу общественного здравоохранения, безопасности и воздействия на детей. Владелец амбулатории подчеркнул важность минимизации негативных последствий, связанных с легализацией, путем ликвидации нелегального рынка путем облегчения доступа к легальной продукции по конкурентоспособным ценам.

Однако предложение Сената, которое сейчас обсуждается в Колумбусе, представляет собой существенные отклонения от одобренного закона. Предложение включает в себя повышение налога с продаж каннабиса, перенос финансирования из городов в штат, снижение эффективности продуктов марихуаны, ограничение количества марихуаны, которое может иметь взрослый человек, отмену условий для домашнего выращивания, запрет курения в общественных местах и ​​введение ограничения на курение в общественных местах. количество аптек, разрешенных по всему штату. Критики утверждают, что предложенный законопроект не заходит достаточно далеко для решения проблем общественного здравоохранения и безопасности, особенно в отношении высоких концентраций ТГК, которые, как было доказано, вызывают зависимость и серьезный психический и физический вред.

Во время заседания сенатского комитета по вопросам общего государственного управления свои голоса услышали самые разные люди. Наряду с критиками и сторонниками легализации марихуаны свою обеспокоенность выразили родители, в том числе тот, кто трагически потерял свою дочь из-за водителя, страдающего от марихуаны. Скорбящая мать призвала законодателей уделить приоритетное внимание усилиям по сокращению случаев вождения под воздействием марихуаны.

Поскольку дебаты по поводу легализации марихуаны в Огайо усиливаются, перед законодателями стоит задача найти баланс между решением проблем общественного здравоохранения и удовлетворением требований тех, кто выступает за легализацию марихуаны для рекреационного использования. Принятые решения будут иметь значительные последствия для штата, поскольку он преодолевает сложности регулирования и управления доступом к продуктам из марихуаны.